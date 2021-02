Filmska premiera meseca so Možje X: Apokalipsa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V petek ob 22. uri bo na Planetu odlična akcijska pustolovščina Možje X: Apokalipsa, ki bo prikazana premierno na slovenskih televizijah. Režiser Bryan Singer je Može X tokrat postavil nasproti prvemu in najmočnejšemu mutantu – Apokalipsi.

Akcijska pustolovščina Možje X: Apokalipsa je deveti film izjemno priljubljene franšize Možje X in neposredno nadaljevanje filma Možje X: Dnevi prihodnje preteklosti, ki smo ga na Planetu predvajali prejšnji petek.

V Možeh X: Apokalipsa se po več tisočletjih spanca zbudi prvi, neumrljivi in najmočnejši mutant. Vsemogočni Apokalipsa, ki so ga nekoč slavili kot boga. Vsemogočni Apokalipsa (Oscar Isaac) je razočaran nad sodobnim svetom, zato se odloči vnovič izbrati štiri pomočnike, da mu bodo stali ob strani pri uničenju človeštva. Profesor X (James McAvoy) in Mystique (Jennifer Lawrence) skušata s svojimi mutantskimi učenci preprečiti najhujše, a njun večni nasprotnik Magneto (Michael Fassbender) se s svojimi zavezniki pridruži Apokalipsi, kar vodi v spopad epskih razsežnosti.

V filmu bomo poleg Jamesa McAvoyja (Charles Xavier), Michaela Fassbenderja (Erik Lehnsherr), Jennifer Lawrence (Raven/Mystique) in Oscarja Isaaca (Apokalipsa) videli tudi Sophie Turner (Jean Grey), ki se je spomnimo iz Igre prestolov, Nicholasa Houlta, Rose Byrne, Evana Petersa, Tyeja Sheridana in Kodija Smit-McPheeja.

Možje X: Apokalipsa bodo na Planetu v petek, 26. februarja, ob 22. uri, po šovu Kdo si ti? Zvezde pod masko (Ob 19.45) in satirični oddaji Ta teden z Juretom Godlerjem (ob 21.30).

