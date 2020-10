Igra sekund, živcev in rekordov v oddaji Gasilci #video

V oddaji Gasilci smo bili priče živčni vojni. Tako Belokranjci kot Ljubljančani so si zadali, da bodo najboljši in najhitrejši, zato so včasih res odločale le sekunde.

Za nami je dvoboj med PGD Dragatuš in PGD Golo. V prvi igri Hitri vzpon smo videli brezhibno odigrano igro in postavljen rekord. A ni dolgo obstal, mladi gasilci iz Golega so tekmece pozorno spremljali in si zadali, da jih prehitijo. Kar jim je tudi uspelo. In to za pet sekund. A žal je bil rekord zaradi sodniških pribitkov kmalu presežen. To je bila res igra sekund. "Kdor dela, greši, " je bilo slišati po sodniški odločitvi.

Tudi končalo se je tako, v zadnji igri Veliki ognjeni poligon se je ura ustavila s točno minuto razlike med društvi. A sodniški pribitki so potem le pripomogli k odločitvi. Tudi razpleta tega dvoboja so se razveselili PGD Dragatuš in se uvrstili naprej. Prihodnji petek pa že nov, "domač derbi" med PGD Leskovec ženske in PGD Leskovec moški.

Oddaja Gasilci je na sporedu vsak petek ob 20. uri na Planetu.

