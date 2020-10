Ko se zapleteš v vrvi in izgubiš orientacijo, kje sploh si? #video

Hitri vzpon, Labirint in Veliki ognjeni poligon so igre v oddaji Gasilci, ki jih morajo opraviti tako gasilci kot gasilke. Popuščanj ni, so le dodatni izzivi. Vsaka oddaja Gasilci, ki je na sporedu vsak petek ob 20. uri na Planetu, pa prinaša nov dvoboj in nove dileme tekmovalcev.

"Vsako ekipo smo smatrali kot konkurenco, iz izkušenj vemo, da podcenjevanje nasprotnika hitro privede do poraza," so nam po dvoboju z gasilkami zaupali PGD Dragatuš v oddaji Gasilci. Tudi gasilke PGD Leskovec so se med drugim podale v njim novo igro, to je Labirint. Kako so se odrezale, pa v videu.

Igro Labirint sta preizkusili gasilki Petra in Urška. Petra je Urško vodila, ta pa je imela zatemnjen vid, težave so ji povzročale vrvi, pravi. "Tiste vrvi tam. Ker sem se zapletla in sem čisto izgubila orientacijo, kje sploh sem. In pa zelo težko se je slišati pod masko, tudi tisto, kar mi je Petra govorila zadaj, sem jaz zelo slabo slišala."

Vsaka ekipa je konkurenca

"Punce kljub nekoliko šibkejšim fizičnim lastnostim se pri večini nalog lahko enakovredno kosajo z nami. Dekletom nismo nič popuščali, ker vemo, da hitro lahko pride do napak in se na koncu lahko opečeš." Tako so dogajanje ocenili gasilci.

Že ta petek pa se bosta pomerila PGD Dragatuš in PGD Golo. Izkušeni Belokranjci o najmlajši ekipi v oddaji pravijo: "Tekmovalci Golega kljub mladosti kažejo izjemno gasilsko znanje in razmišljanje izven škatle."

Novi zanimivi dvoboji v oddaji Gasilci bodo na sporedu že ta petek ob 20. uri na Planetu.

