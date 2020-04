Zvezdniku so se uresničile dolgoletne sanje #foto

Nocoj ob 22. uri si boste na Planetu lahko premierno ogledali znanstvenofantastični akcijski spektakel, ki nosi naslov Pozaba (Oblivion). V glavnih vlogah bosta nastopila Tom Cruise in Morgan Freeman. Slednjemu so se z igranjem v tem filmu uresničile dolgoletne sanje.

Pozaba (Oblivion) je akcijski znanstvenofantastični film, ki ga je, na podlagi svojega neizdanega romana, režiral Joseph Kosinski. Zgodba se odvija 60 let po katastrofalni vojni z vesoljci, ki je človeštvo prisilila, da zapusti zemljo. Tom Cruise je v vlogi vojnega veterana, ki na opustošeni Zemlji zbira še zadnje uporabne surovine, preden se bo tudi sam pridružil drugim preživelim na lunarni koloniji. Na misiji pa se mu zgodi kup dogodkov, ki ga prisilijo, da podvomi o vseh svojih prepričanjih in misiji.

Tom Cruise v filmu Pozaba. V filmu nastopa tudi Morgan Freeman, ki igra vlogo Beecha, voditelja skrivnostne skupine preživelih na Zemlji. Freeman je na premieri filma priznal, da je dolga leta sanjal o tem, da bi posnel film s Tomom Cruisom in da je bilo sodelovanje z njim tudi ključni razlog za to, da je sprejel vlogo v tem znanstvenofantastičnem akcijskem spektaklu.

"Že če bi mi ponudili samo vlogo voznika tovornjaka v filmu, v katerem igra Tom Cruise, bi vlogo takoj sprejel. Že dolga leta sem njegov največji oboževalec," je na rdeči preprogi povedal filmski zvezdnik.

Morgan Freeman in Tom Cruise v filmu Pozaba. Ko so se mu sanje končno uresničile, je dejal, da v sebi nima več jeze, ker je moral na to čakati toliko let. "Saj sva se že kdaj prej dogovarjala za sodelovanje, ampak v filmski industriji je pač tako, da moraš počakati na tisti pravi projekt. Ko pride, veš, saj se enostavno sproži domino efekt in takrat se vse odvije tako, kot se mora. In Pozaba je bila tisti pravi projekt," je povedal legendarni igralec.

Igralec je povedal še, da Toma Cruisa redno spremlja že odkar ga je leta 1983 prvič videl v filmu Tvegan posel (Risky Business). "Ta otrok je neverjeten, samo to sem lahko povedal, ko je bilo konec gledanja. Ne vem, ali je od takrat igral v kakšnem filmu, nad katerim nisem bil navdušen," s pohvalami na račun soigralca ni skoparil Morgan Freeman.

Akcijsko znanstveno fantastiko Pozaba (Oblivion) si na Planetu lahko ogledate nocoj ob 22. uri!

