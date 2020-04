Zvezdnica enega najnevarnejših prizorov odigrala kar sama

1. Morgan Freeman je v istem času snemal dva filma.

Igralec, ki v akcijskem trilerju Iskan igra v vlogi Sloana, je v istem času sodeloval tudi pri produkciji filma Vitez teme (The Dark Knight). Tam je zaigral v vlogi Luciusa Foxa. Ne glede na časovno obremenjenost, ki ji je bil podvržen Morgan Freeman, se je v obeh vlogah izkazal izvrstno. Kot zanimivost lahko povemo tudi, da je pri nastajanju filma Iskan prvič, sodeloval s tujim režiserjem (Rusom Timurjem Bekmambetovom), prvič pa je v svoji karieri sodeloval tudi pri filmu, ki je nastal na podlagi knjige.

Morgan Freeman v filmu Iskan.

2. Angelina Jolie je bila med kaskaderskim prizorom z varnostnim pasom pripeta na premikajoči se avtomobil.

Igralka je v filmu sama odigrala kaskaderski prizor, ki so ga kritiki ocenili kot enega najnevarnejših. V prizoru, v katerem skuša ubežati pred Crossom, ki ga igra Thomas Kretschmann, se je močno nagnila iz avtomobila, da bi lahko streljala nanj. Avtomobil se je med tem sicer premikal "le" 30 kilometrov na uro, v filmu je vse skupaj videti precej hitreje, a Angelino so morali z varnostnim pasom pripeti na vozilo, da so lahko prizor varno posneli.

Angelina Jolie med enim najnevarnejših kaskaderskih prizorov v filmu.

3. James McAvoy je med snemanjem utrpel kar nekaj poškodb.

Od glavnega igralca je vloga zahtevala veliko žrtvovanja in posledičnih sprememb življenjskega sloga. Najprej je moral pridobiti mišično maso. Redno je moral telovaditi in hoditi v fitnes, nad čimer ni bil pretirano navdušen, paziti je moral tudi na prehrano. Na snemanju je sam izvedel 60 odstotkov kaskaderskih vložkov, pri čemer si je zvil gleženj, poškodoval koleno, dobil veliko odrgnin in modric ter utrpel tudi vnetje ušesa.

Izklesani James McAvoy v prizoru iz filma.

4. V filmu so v kaskaderskih prizorih uporabili tudi 3D modele igralcev.

V akcijskih filmih so meje fizičnih in mentalnih zmožnosti igralcev pogosto testirane. Ne glede na to, da sta James McAvoy in Angelina Jolie kar nekaj kaskaderskih prizorov izvedla sama, so bile ostale prenevarne. Za izvedbo teh so si ustvarjalci filma pomagali z digitalnimi 3D modeli igralcev, ki so jih oblikovali s pomočjo računalniške grafike.

