Zvezdnik se je za več dni zaprl v samico in izgubil skoraj 20 kilogramov

V nedeljo ob 20. uri si boste na Planetu lahko ogledali filmsko uspešnico Metulj (Papillon), ki je Planetova premiera meseca. Film se lahko pohvali z oceno 7,2 na spletni strani IMDb, v glavnih vlogah pa blestita Charlie Hunnam in Rami Malek. Prvi je za vlogo po lastni želji izgubil kar nekaj kilogramov in več dni preživel zaprt v samici.

Charlie Hunnam najprej ni želel nastopiti v tem filmu, saj je menil, da ta pretresljiva resnična zgodba ne potrebuje še ene filmske uprizoritve. Nato je po pogovoru z režiserjem Michaelom Noerjem vseeno pristal na sodelovanje. A želel je, da bi bil ta film, ki temelji na resnični zgodbi, čim bolj pristen.

Zato se je odločil, da bo čustva, ki jih je doživljal glavni junak, poskusil izkusiti tudi na lastni koži. To je bil tudi razlog, da je izgubil kar 20 kilogramov telesne teže, za osem dni pa se je zaprl tudi v samico.

Foto: promocijsko gradivo

"Da bi dobil vsaj približen občutek, kako je bilo to za Charrièra, ki je več kot desetletje preživel zaprt v samici. Nekako sem želel, da bi se počutil slabo," je povedal.

"Želel sem občutiti to trpljenje, da bi se vsaj počutil vrednega, da povem zgodbe teh fantov, ki so morali to zares prestajati. Bili so trenutki, ko sem želel kričati. Prisiliti sebe, da si tako dolgo časa tiho in da nič ne ješ ... Počutil sem se malce norega. Bila je težka preizkušnja, vendar se zelo dobro zavedam, da je bil to patetičen poskus v primerjavi s tem, kar so ti fantje v resnici doživljali."

Režiser Michael Noer se je ob tem, kar za vlogo v njegovem filmu prestaja njegov glavni igralec, počutil nekoliko krivega, zato se je preselil v prikolico tik ob celici: "Ne bi se dobro počutil, če bi se vrnil v hotel," je razložil.

Na srečo je imel Hunnam, tako kot glavni lik v filmu Papi, podporo soigralca Ramija Maleka, ki je odigral vlogo sostanovalca Louisa Dega. Priznal je, da ga je Malek ohranjal pri zdravi pameti. In medtem ko je taka predanost igralcev zagotovo cenjena, je Malek priznal, da je bil ob tem nekoliko zaskrbljen zaradi svojega soigralca, saj je snemanje potekalo v zares brutalnih okoliščinah.

Foto: promocijsko gradivo

"Ja, kako naj ne bom? Bila je zelo intenzivna izkušnja. Snemanje filmov, še posebej tega, ni blišč in glamur Hollywooda. Med snemanjem se nismo mogli vsaki dve sekundi vračati v svoje prikolice," je dejal Malek. "Sedeli smo v blatu, se družili in opazovali, kako Charlie strada. Zato me je malo skrbelo, ampak je bilo na koncu vse v redu.”

Premiero meseca Metulj (Papillon) si boste lahko na Planetu ogledali v nedeljo ob 20. uri.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.