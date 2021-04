Vse, česar niste vedeli o filmu Titanik

1. Kate Winslet je v boju za vlogo premagala veliko priznanih igralskih imen

Ko je režiser James Cameron izbiral primerno igralko za vlogo Rose, je imel v mislih celo kopico uveljavljenih igralk, preden se je odločil za Kate Winslet. Med drugim je razmišljal o Nicole Kidman, Jodie Foster, Cameron Diaz, Sharon Stone in Madonni.

2. Namesto DiCapria McConaughey?

Vodilni možje pri studiih Paramount so si v vlogi Jacka zamišljali Matthewa McConaugheyja, ampak je režiser filma James Cameron vztrajal, da hoče imeti v tej vlogi Leonarda DiCapria.

3. V filmu bi moral nastopiti tudi Robert De Niro

Robertu De Niru je bila ponujena vloga kapitana Titanika, a jo je moral filmski zvezdnik zavrniti zaradi zdravstvenih težav v tistem času.

4. Za Jacka ni bilo prostora

Ljudje so se ob ogledu filma vedno spraševali, zakaj Rose po potopu Titanika Jacku ni dala prostora na plavajočem kosu lesa, na katerega se je pred ledeno vodo zatekla sama, saj bi mu tako verjetno lahko rešila življenje. Ko so o tem vprašali režiserja Jamesa Camerona, je odgovoril, da mu gre na živce, da se o tem še vedno razglablja in da je šlo v tem primeru za njegovo povsem umetniško odločitev.

5. Kate Winslet je med snemanjem zbolela za pljučnico

Za avtentičnost filma je bilo treba veliko prizorov posneti tudi v mrzli vodi. Kate Winslet je bila ena od redkih, ki za snemanje teh prizorov ni hotela nositi neoprenske obleke. To je bil tudi vzrok, da je med snemanjem zbolela za pljučnico.

6. Začasni naslov filma je bil povsem drugačen

Čeprav se vsem zdi naslov filma Titanik povsem logičen, pa je bilo njegovo delavno ime Planet Ice (Planet Ledu). S tem so želeli preprečiti, da bi še kdo na filmska platna postavil zgodbo o Titaniku.

7. Obrabljen filmski trak

Ko je film prišel v kinematografe, je takoj postal velika uspešnica. Zaradi nenehnega predvajanja so morali v nekaterih kinodvoranah naročiti nove filmske trakove s filmom, saj so prejšnje povsem obrabili.

8. Golo srečanje

Kate Winslet je vedela, da bo morala biti v prizoru, ko Jack portretira Rose, gola, zato je bila nekoliko v zadregi, saj ni vedela, kako bo videti prvo razgaljeno srečanje z Leonardom DiCapriem. No, to se je pozneje zgodilo povsem nepričakovano. Kate Winslet so namreč ravno ličili za prizor in bila je povsem gola, ko je v sobo nenadoma vstopil Leonardo DiCaprio. Ko jo je zagledal, se je hitro obrnil in odšel, Kate pa je bila vesela, da sta kljub vsemu prebila led.

