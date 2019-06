Vlogo Stotnika Amerike je zavrnil kar dvakrat

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Chris Evans je za revijo The Hollywood Reporter razkril, da si vloge Stotnika Amerike sprva sploh ni želel. Zdelo se mu je, da gre za vzorčni primer skušnjave, ki jo mora zavrniti, je povedal. Vlogo je tako zavrnil kar dvakrat in obakrat se je ob tem počutil precej dobro, nato pa ga je poklical Iron Man (Robert Downey Jr.) osebno in ga vendarle prepričal, da je prevzel vlogo Steva Rogersa.

Chris Evans in Robert Downey Jr. v prizoru iz Maščevalcev.

Sprejel vlogo in obiskal terapevta

A takoj, ko je vlogo sprejel, je Chris prvič v življenju poiskal pomoč terapevta. Zdaj je to postala njegova redna navada in terapijo obišče tudi, če se ne sooča s posebnimi težavami.

Napredek, ki ga prinese "delo na sebi", je opazil tudi soigralec Robert Downey Jr., s katerim sta pred kamere kot superheroja prvič stopila pred skoraj desetimi leti. "Videl sem, kako je nekdo, ki se je spopadal s pravo tesnobo, zrasel in mu je bilo čedalje bolj udobno v lastni koži," je povedal Robert.

Igralca sta med snemanji razvila iskreno prijateljstvo, Downey Jr. se ima celo za Evansovega največjega oboževalca. "V svojem bistvu je iskreno skromen," pravi in dodaja, da ima Chris nekakšen "šarm stare šole", ter ga primerja s Spencerjem Tracyjem, pa čeprav Tracyja nikoli ne bi videli v opravi Stotnika Amerike.

