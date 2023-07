Takšne trike je moral uporabljati igralec v prizorih s štirinožnimi soigralci

Uspešnica Pasji smisel življenja je dobila svoje nadaljevanje, v katerem priljubljeni pes Bailey še naprej spoznava svojo usodo. Med njim in njegovimi ljubljenimi osebami se ponovno spletajo tesne prijateljske vezi, ki vodijo do novih spoznanj o življenju, ljubezni in … o pasjem smislu življenja, seveda.

Ker film sledil novi generaciji reinkarnacij psa Baileyja, je Dennis Quaid ena od redkih niti, ki povezujejo prvi in drugi del filma. In to se je zagotovo videlo tudi na snemanju, ko je delal s kosmatinci, saj so bile njegove izkušnje iz prvega filma neprecenljive.

Foto: promocijsko gradivo

"Dennis je preprosto vedel, kako delati s psi. Način, kako si je dal hrano na obraz, da bi pse spodbudil k odzivu ali da bi bili ob njegovi rami na točno določenem mestu," je povedala igralka Marg Helgenberger, ki v filmu igra Quaidovo ženo Hannah, igralec pa je priznal, da se je počutil kot šepetalec psom, čeprav se je zavedal, da je bil pravzaprav on tisti, ki se je moral naučiti vseh trikov, da je lahko v prizorih vodil svoje štirinožne soigralce.

Dennis Quaid pa ni samo spreten šepetalec psom, ampak je tudi njihov velik ljubitelj. "Vedno sem imel pse, vse življenje. Potrebujem jih v bližini," je povedal igralec, ki je dodal, da so psi vedno ob tebi, so tvoj najboljši prijatelj, te ne obsojajo in vedno so pripravljeni iti s teboj.

Dodal je, da je eden od mnogo razlogov, zakaj so psi zanj tako zelo pomembni, predvsem ta, da ga držijo prizemljenega.

Dennisa Quaida si boste v filmski uspešnici Pasji smisel življenja 2, ki bo na Planetu predvajan premierno, lahko ogledali nocoj ob 20. uri. V nedeljo ob 20. uri pa ne zamudite akcijske drame Logan: Wolverine (Logan) s Hughom Jackmanom v glavni vlogi.

