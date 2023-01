Tako so v filmu oskarjevca pomanjšali za več kot 40 centimetrov

Ker je igralec Jean Dujardin v resnici visok 182 centimetrov, je morala produkcijska ekipa uporabiti več različnih tehnik, da bi bil igralec videti visok 136 centimetrov in s tem, kar precej nižji od igralskih kolegov na filmskem platnu.

Pravzaprav je bilo potrebnih veliko posebnih učinkov, da so ustvarili iluzijo Jeana Dujardina pomanjšanega za več kot 40 centimetrov. Igralca so manjšali digitalno v postprodukciji, pa tudi neposredno na snemanju, na bolj obrtniški način.

"To smo počeli na preproste načine, recimo tako, da je bil Jean na kolenih in je ga je kamera snemala samo do ramen ali pa smo ustvarili perspektivo, s tem, da je stal dlje od soigralcev in bil tako videti manjši. Uporabljali pa smo tudi bolj zapletene metode, kot je recimo prizor v pisarni, kjer je moral Jean skočiti s stola. Za ta posnetek smo morali celoten del dvigniti za 40 centimetrov, razen dela, na katerem je pristal Jean," je o tem povedal režiser Laurent Tirard.

Snemanje filma je bilo posebno doživetje tudi za igralko Virginie Efira, ki je priznala, da je bilo nenavadno, ko se med snemanjem skupnih prizorov s soigralcem nista smela gledati v oči.

"Strmela sem v njegov gumb na srajci, on pa je gledal v oblak nad mano, ko je govoril z mano," je povedala igralka med promocijo filma. "Ko smo snemali na zunaj ulicah, je bilo malce absurdno. Mimoidoči so verjetno mislili, da delamo nekakšno sodobno umetniško predstavo," je v smehu dodala igralka.

Produkcijska ekipa je nato najela še človeka visokega 140 centimetrov, da je Dujardin nadomeščal med prizori, kjer je bil viden le v hrbet. Ker je bil dvojnik vsak dan prisoten na snemanju, je lahko z ustvarjalci filma delil tudi svoje lastne izkušnje, kako svet doživljajo ljudje, ki so tako nizke rasti, kar jim je bilo pri nekaterih prizorih v veliko pomoč .

