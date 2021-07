S to nenavadno metodo se je zvezdnik prelevil v Wolverina

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V soboto ob 19.45 si boste na Planetu lahko ogledali film Možje X na začetku: Wolverine (X-Men Origins: Wolverine), v katerem v vlogi Woverina spremljamo Hugha Jackmana. Ta je razkril, da je metodo, kako se preleviti v svoj lik in zares občutiti Wolverinov bes, odkril čisto po naključju med prhanjem.

Filmski zvezdnik se je, da se je lažje vživel v svoj lik, začel prhati z ledeno mrzlo vodo, metodo pa je odkril čisto po naključju.

"Iskanje notranjega besa, ki je značilen za moj lik, je bilo presenetljivo preprosto. Vsako jutro sem naredil majhen trik, na katerega sem naletel slučajno. Nekega jutra sem si želel z las odstraniti lak za lase, a ni bilo tople vode. Bilo je sredi zime v Torontu in moja žena je še spala. Vključil sem vodo in nekaj časa čakal, nato sem vendarle vstopil, pri tem pa se komaj zadrževal, da nisem začel vpiti. Bilo je izjemno mrzlo. Po nekaj sekundah mi je šinilo v glavo, da se točno tako ves čas počuti Wolverine. To je tisti notranji bes, ki te prevzame, a ne moreš vpiti ali česarkoli storiti," je razkril igralec, ki ga boste v vlogi Wolverina videli nocoj na Planetu.

Hugh Jackman kot Wolverine

Med igranjem Wolverina v več filmih je igralec utrpel tudi več različnih poškodb, nekatere med njimi bi se lahko končale tudi tragično. Utrpel je poškodbo mednožja, desnega ušesa, stegna in levega ušesa. Kaj kmalu pa bi si med akcijskim prizorom zlomil tudi vrat. Na srečo jo je na koncu odnesel samo z bolečinami v vratnih mišicah.

Težje kot igralec je njegove številne poškodbe prenašala njegova žena Deborra-Lee Furness. Razkril je namreč, da naj bi mu po poškodbi vratu dejala: "Za takšne prizore imaš kaskaderja, zato nehaj. Je to kriza srednjih let?"

