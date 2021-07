Lepa policistka poskrbela za zelo nenavaden prizor

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Od ponedeljka do srede ob 19.45 lahko na Planetu spremljate zabavno kriminalno serijo Umori v gorah, v kateri v vlogi policistke nastopa tudi igralka Sarah Thonig. Zaradi svojega hobija, s katerim se rada ukvarja tudi med snemanjem serije, je v policijski uniformi poskrbela precej nenavaden prizor.

"Uniforma ti seveda da nek poseben občutek," je priznala igralka Sarah Thonig, ki v seriji Umori v gorah (Watzmann ermittelt) igra mlado policistko Caro Reiser, za to vlogo pa si je prvič v igralski karieri nadela policijsko uniformo.

"Pred tem sem pretežno igrala nežna dekleta v krilih," je povedala in priznala, da ji je pri policijski uniformi največ težav povzročal pas s pištolo, saj se je pogosto z njim kje zataknila.

Še bolj nenavadno pa je bilo, ko se je med snemanji v uniformi lotila svojega priljubljenega hobija. "Med odmori sem rada pletla. Za mimoidoče je bilo verjetno precej nenavadno, ko so zagledali policisko, ki sedi na pločniku s pletilkami in zvitkom volne in plete pulover."

Čeprav ji je uniforma med snemanjem prirasla k srcu, je spoznala tudi njene manj prijetne strani. "Bila sem res žalostna, ko sem morala ob koncu sezone sleči uniformo, čeprav sem med snemanjem spoznala, predvsem takrat, ko je termometer zunaj kazal 32 stopinj Celzija, da sta žgoče sonce in uniforma res slaba kombinacija. Zdaj še bolj spoštujem policiste, za katere je to del vsakdana."

Umori v gorah so na Planetu od ponedeljka do srede ob 19.45. Po seriji pa ne zamudite resničnostnega šova Poroka na prvi pogled.

