Junaški konec tedna na Planetu

V petek ob 19.45 nas v svojo družbo vabijo Možje X v filmu Možje X: Zadnji spopad (X-Men The Last Stand). Za zaplet v filmu tokrat poskrbi vlada, ki razvije "zdravilo" za mutantstvo, kar razdvoji mutante na dva pola. Mutanti imajo namreč možnosti zbire: obdržati svojo enkratnost, čeprav ta pomeni odtujitev in osamo, ali pa se odreči močem, da bi se lahko vključili v družbo. Nasprotujoča si pogleda vodij mutantov, Charlesa Xavierja, ki zagovarja strpnost, in Erica Lehnsherrja (Magneta), ki verjame v preživetje najmočnejšega, privedeta do največje preizkušnje, saj sprožita vojno, ki bo končala vse vojne.

Možje X na začetku: Wolverine

V soboto ob 19.45 bomo v filmu Možje X na začetku: Wolverine (X-Men Origins: Wolverine) spoznali nastanek mutanta Wolverina in njegovo strahovito nasilno, a hkrati tragično-romantično preteklost. Wolverina že od mladih let muči njegova divja narava, nad katero izgubi nadzor po smrti ljubljenega dekleta. Da bi se maščeval morilcu, pristane na kruti vojaški poskus, ki ga spremeni v ubijalski stvor. Na begu pred vojsko, ki ga želi izkoristiti, se Wolverine zaplete v številne uničujoče spopade na življenje in smrt.

V Možeh X na začetku: Wolverine poleg Hugha Jackmana igrajo tudi Liev Schreiber, Ryan Reynolds, Will.i.am in Danny Huston.

V soboto ob 22.15 sledi še znanstveno-fantastični film Rogue One: Zgodba vojne zvezd (Rogue One: A Star Wars Story), v katerem se hči imperialnega znanstvenika pridruži Zvezi odpornikov v tveganem poskusu kraje načrtov za Zvezdo smrti.

Iron Man 3

V nedeljo ob 19.45 nas bo na Planetu zabaval film Iron Man 3. Tony Stark, milijarder, osvajalec ženskih src in briljantni izumitelj z neuničljivim železnim oklepom, se mora v tretjem delu svojih pustolovščin soočiti z gospodarjem teme Mandarinom. Zlobni veleum se je odločil uničiti vse stvari, ki so Tonyju najbolj pri srcu, zato zlomljenemu junaku ostane le še iskanje krivcev in neusmiljeno maščevanje. S pomočjo svojega letečega oklepa se odpravi na bojni pohod, na katerem se mora spopasti z najnevarnejšimi in povsem nepredstavljivimi nasprotniki.

Film ima na spletni strani IMDb visoko oceno 7,1 in je bil nominiran za oskarja za najboljše posebne učinke.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.