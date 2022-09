Nicole Kidman med snemanjem te uspešnice utrpela več poškodb

Glavna igralka utrpela šokantne poškodbe.

Med snemanjem filma si je Nicole Kidman zlomila rebro, medtem ko so jo med koreografijo večkrat vrgli v zrak in jo ujeli. "Še naprej sem plesala," je povedala Nicole Kidman. "Pet dni se nisem zavedala, da imam zlomljeno rebro. Mislila sem, da sem si samo pretegnila mišico." Pozneje si je Kidmanova ponovno zlomila rebro, in sicer med oblačenjem steznika. "Svoj pas sem želela zožiti na 46 centimetrov in ves čas sem kostumografinji govorila: Bolj stisni, bolj." Ti dve poškodbi pa nista bili edini. Nicole si je poškodovala tudi koleno, zato je morala zadnji del filma posneti na invalidskem vozičku. Po koncu snemanja filma pa zaradi te poškodbe ni dobila vloge na avdiciji za film Soba za paniko (Panic Room). To je naposled dobila Jodie Foster.

Ewan McGregor in Nicole Kidman. Foto: IMDb Za glavno vlogo so se potegovali tudi Heath Ledger, Jake Gyllenhaal in Leonardo DiCaprio.

Režiser Baz Luhrmann je poudaril, da sta tako Heath Ledger kot Jake Gyllenhaal čudovito odpela na avdiciji, ampak je menil, da glavne vloge ne bi smel imeti tako mlad igralec. Poudaril je, da bi z njunim sodelovanjem moral povsem spremeniti filmsko zgodbo. Ewan McGregor in Nicole Kidman sta po njegovem mnenju popoln par za njegov film. Za vlogo se je potegoval tudi Leonardo DiCaprio, ki pa je na avadiciji, potem ko je odpel višje tone, sam dejal: "Mislim, da bi se ta avdicija morala zdaj končati."

Film je posvečen režiserjevemu očetu, ki je umrl na prvi dan snemanja.

Režiserjev oče je umrl, ker je izgubil boj s kožnim rakom. Pred svojo smrtjo pa je sinu zadal nalogo, naj film Moulin Rouge posname do konca. Prav misli nanj so Baza Luhrmanna spodbujale, da je film izdal, zlasti v trenutkih, ko ni bil prepričan, da mu bo uspelo. "Ne želim izpasti preveč čustven, ampak obljuba dela dolg," je pojasnil Baz.

Sprva je bila statistka, nato pa so ji napisali vlogo.

Kiruna Stamell je igralka z ahondroplazijo, ki povzroča pritlikavost. Sprva je bila samo statistka na snemanju, ko pa je režiser filma videl, kako dobro pleše, je samo zanjo oblikoval vlogo. Ta pa je pomenila tudi začetek njene kariere! Kiruna je razkrila: "Režiser je imel nekaj, česar večina v igralski industriji nima: odprt um. Zaradi drugačnosti me ni odpisal, ampak sprejel."

Romantični muzikal Moulin Rouge si boste na Planetu lahko ogledali nocoj ob 21.00. Pred tem pa ne zamudite še komentatorske oddaje Exatlon: Brez cenzure, ki se bo pričela ob 19.45. Več ekskluzivnih vsebin pa najdete tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter i.n YouTube