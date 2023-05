V nedeljo ne zamudite filmske premiere Prava fanta

Konec tedna bodo na Planetu zaznamovali tudi odlični filmi, v petek ob 22.20 se bomo nasmejali komediji Večer amaterjev (Amateur Night) z Jasonom Briggsom, v soboto ob 20. uri pa nas bo zapeljala romantična drama Sinoči (Last Night) s Keiro Knightley in Samom Worthingtonom v vlogi zakoncev, ki se morata v eni noči, ki jo preživita narazen, upreti vsak svoji skušnjavi.

Prav tako v soboto bo ob 22. uri romantičen večer dopolnil še kultni muzikal Baza Luhrmanna Moulin Rouge, ki je bil nagrajen z dvema oskarjema. V glavnih vlogah igrata (in pojeta) Nicole Kidman in Ewan McGregor.

V nedeljo ob 20. uri pa bosta za zabavo poskrbela Russell Crowe in Ryan Gosling v komični kriminalki Prava fanta (The Nice Guys). Film bo predvajan premierno na slovenskih televizijah, na spletni strani IMDb pa ima visoko oceno 7,3.

Zgodba govori o naivnem detektivu Hollandu in nasilnem izterjevalcu Jacksonu, ki v Los Angelesu sredi 70. let prejšnjega stoletja preiskujeta primer izginulega dekleta. Na videz nepovezana smrt pornografske zvezde ju pripelje na sled kriminalne zarote, v katero so vpleteni številni vplivni ljudje. S Hollandovo domiselnostjo in Jacksonovimi pestmi se počasi prebijata do resnice, kar povzroči neustavljivi kaos nasilja in zabavnih nezgod.

