Igralcu je bilo pod častjo, da bi nosil obleko, ki bi mu poudarila mišice

V soboto ob 19.45 si boste na Planetu ogledali akcijski film Možje X na začetku: Wolverine z Hughom Jackmanom, Lievom Schreiberjem in Ryanom Reynoldsom. Schreiber je vlogo v filmu dobil tudi po zaslugi dobrega prijatelja Hugha Jackmana, vseeno pa ni bil preveč navdušen, ko so mu ponudili posebno obleko, ki bi mu bolj poudarila mišice.

Lievu Schreiberju so, potem ko je bil izbran za vlogo Sabretootha, ponudili posebno obleko, ki bi njegovo postavo naredila bolj mišičasto, saj bi le tako bil na zaslonu bolj dostojna konkurenca izjemno telesno pripravljenemu in skoraj 100 kilogramov težkemu Hughu Jackmanu, ki je odigral vlogo Wolverina. Igralec je čutil, da bi bilo to zanj nekoliko ponižujoče, še posebej, ko je na svoj račun zaradi tega na spletu prebral nekaj ne najbolj pohvalnih komentarjev.

Hugh Jackman in Liev Schreiber

Iz tega razloga je prosil za priložnost, da do začetka snemanja filmske uspešnice pridobi prave mišice. Tako je že med snemanjem enega predhodnih filmov tri mesece trdo treniral, potem pa ga je pod svoje okrilje vzel še Hugh Jackman, s katerim sta skupaj trenirala.

Jackman mu je predpisal tudi posebno dieto, ki mu je pomagala pri hitrejšem pridobivanju mišične mase, kar je Schreiber v šali poimenoval kar "genocid" nad piščanci.

Na koncu je Schreiber podvig uspel in za vlogo v filmu je pridobil kar 20 kilogramov mišic. Zamenjati je moral tudi velik del svoje garderobe. "Moja najljubša obleka se mi ne prilega več, saj sem čez hrbet pridobil nekaj centimetrov. Vseeno sem imel občutek, da sem to moral narediti zaradi tega filmskega žanra."

