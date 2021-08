Akcijski vikend na Planetu

V petek ob 19.45 bo na Planetu predzgodba trilogije Možje X: Prvi razred (X-Men: First Class). V zgodbi spoznamo mladega Charlesa Xavierja, ki poskuša zaradi svojih nadnaravnih moči ustanoviti šolo za mutante. Pomaga mu najboljši prijatelj Erik, a se z novimi varovanci in prijatelji znajdeta sredi ene najhujših svetovnih kriz, ki bi lahko uničila človeštvo. Ob iskanju rešitev se med Charlesom in Erikom pojavijo številna nesoglasja, ki povzročijo razkol med mutanti ter večno rivalstvo med obema taboroma nadnaravnih junakov.

Možje X na začetku: Wolverine

V soboto ob 19.45 bomo v filmu Možje X na začetku: Wolverine (X-Men Origins: Wolverine) spoznali nastanek mutanta Wolverina in njegovo strahovito nasilno, a hkrati tragično-romantično preteklost. Wolverina že od mladih let muči njegova divja narava, nad katero izgubi nadzor po smrti ljubljenega dekleta. Da bi se maščeval morilcu, privoli v kruti vojaški poskus, ki ga spremeni v ubijalski stvor. Na begu pred vojsko, ki ga želi izkoristiti, se Wolverine zaplete v številne uničujoče spopade na življenje in smrt.

V Možeh X na začetku: Wolverine poleg Hugha Jackmana igrajo tudi Liev Schreiber, Ryan Reynolds, Will.i.am in Danny Huston.

V soboto ob 22.05 bo na Planetu še odličen triler Inasjder (Inside Man) Spika Leeja z vrhunsko igralsko zasedbo (Denzel Washington, Clive Owen, Jodie Foster, Christopher Plummer, Willem Dafoe, Chiwetel Ejiofor). V Insajderju skupina roparjev pod vodstvom zvitega Russlla zavzame banko z množico talcev. Začne se napeto pogajanje, a zdi se, da pri ropu ne gre le za denar ...

Dirka smrti

V nedeljo ob 19.45 se bomo podali še na adrenalinsko Dirko smrti (Death Race) z Jasonom Stathamom v vlogi zapornika, ki je prisiljen tekmovati v smrtonosni avtomobilski dirki, v kateri večina udeležencev umre, zmagovalca pa čaka svoboda. Igrajo tudi trikratna nominiranka za oskarja Joan Allen, Ian McShane in Tyrese GIbson, režiral pa je Paul W. S. Anderson, znan po seriji filmov Nevidno zlo (Resident Evil).

Distopični akcijski film se dogaja na otoku Zadnja postaja v bližnji prihodnosti. Svetovna želja po ekstremnih športnih in resničnostnih tekmovanjih je prerasla v resničnostno TV-krvoločnost. Rodila se je najbolj ekstremna dirka, tekmovalci pa so morilski zaporniki. Predelani avti, zaprti nasilneži in vroče sovoznice ustvarjajo morilsko serijo, ki jo gleda več ljudi kot svetovno prvenstvo. Pravila dirke smrti so preprosta. Petkrat zmagaj, pa si prost. Izgubi, pa boš končal raztreščen po spletu. Trikratni prvak v spidveju Jensen Ames se znajde na otoku zaradi podtaknjenega umora. Neusmiljena upravnica zapora mu ponudi izbiro: natakni si masko mitskega voznika Frankensteina, ljubljenca gledalcev dirke smrti, ki je očitno nesmrten, in vozi ali pa ne boš nikoli več videl svoje hčerke.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.