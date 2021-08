Stavba iz serije je prava policijska postaja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Od ponedeljka do srede ob 19.45 lahko na Planetu spremljate odlično kriminalno serijo Umori v gorah. Gledalci so v nemški uspešnici zagotovo opazili tudi zelo posebno stavbo, njena zunanjost predstavlja policijsko postajo glavnih junakov Benedikta Beissla in Jerryja Paulsena. Zgradba je tudi v resnici policijska postaja.

Serijo snemajo v vili Bayer v Berchtesgadnu, ki je bila zgrajena leta 1874 za praškega trgovca Josefa Bayerja. "Pravijo, da je to najlepša policijska postaja na Bavarskem. Ne poznam vseh, razumem pa, zakaj številni obiskovalci pravijo, da še niso videli lepše stavbe. Ne samo stavba, ampak tudi okolica in pokrajina so nekaj posebnega," je za nemške medije povedal pravi komandir policijske postaje Wilhelm Handke.

Od začetka snemanja Umorov v gorah se je število radovednih obiskovalcev kljub koronavirusu močno povečalo. Čeprav je notranjost policijske postaje mogoče obiskati le z dobrim razlogom, je za obiskovalce ponavadi dovolj tudi ogled njene osupljive zunanjosti. Tam je manjši park s teraso, ograjo in vodnjakom.

Vilo Bayer bi v preteklosti skoraj zrušili in na njenem mestu zgradili davčni urad in nekaj stanovanj. V zadnjem trenutku je bila uvrščena pod spomeniško varstvo in doživela temeljito obnovo. Tako lahko gledalci arhitekturni presežek vidijo tudi v seriji Umori v gorah.

