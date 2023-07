Filmske uspešnice na Planetu

V četrtek ob 20. uri vas na Planetu čaka komedija Navodila niso priložena (Instructions Not Included), ki govori o flegmatičnem samcu, čigar življenje se povsem spremeni, ko na njegova vrata potrka bivše dekle in mu potisne v roke nekaj mesecev starega dojenčka, za katerega trdi, da je njegova hči, nato pa izgine.

Od tistega hipa se njegovo življenje obrne v povsem novo smer, veseli par pa postane nerazdružljiv do trenutka, ko čez šest let na vrata znova potrka dekličina mama.

V petek ob 20. uri pa ne zamudite čudovite pustolovske drame Pasji smisel življenja 2 (A Dog's Journey), ki je drugi del filmske uspešnice Pasji smisel življenja, v katerem priljubljeni pes Bailey še naprej spoznava svojo usodo.

Med njim in njegovimi ljubljenimi osebami se ponovno spletajo tesne prijateljske vezi, ki vodijo do novih spoznanj o življenju, ljubezni in … o pasjem smislu življenja, seveda.

Sobotni večer bo v znamenju Melisse McCarthy in komične kriminalke, posnete po resnični zgodbi, Mi bo kdaj odpuščeno?(Can You Ever Forgive Me?). Film govori o nekoč uspešni avtorici biografij Lee Israel (Melissa McCarthy), ki se med ljubljenimi mačkami osamljena pogreza v revščino. Vendar nato odkrije posebno tržno nišo: domnevno "izgubljena" pisma slavnih osebnosti, kot so bile Katharine Hepburn, Tallulah Bankhead, Estée Lauder ali novinarka Dorothy Kilgallen.

Osebna korespondenca teh zvezdnikov je za zbiratelje neskončno dragocena – tudi če so pisma ponarejena. S pomočjo zvestega prijatelja Jacka (Richard E. Grant) se Lee loti nečednega posla s ponaredki, ki obema prinašajo velike denarce. Vsaj nekaj časa.

Ob 22. uri sledi še odlična romantična komedija Za dežjem posije sonce (Silver Linings Playbook) z Roberto De Nirom, Bradleyjem Cooperjem in Jennifer Lawrence. Film spremlja zgodbo Pata Solatana, ki je izgubil vse – hišo, službo in ženo. Potem ko je osem mesecev po odredbi sodišča preždel v umobolnici, zdaj spet živi pri starših. Odločen, da spet zaživi običajno življenje, ostane optimističen in se želi kljub ne ravno najlepšim okoliščinam njune odtujitve pobotati z ženo. Njegova starša si želita le, da se postavi na lastne noge – in skupaj z njima navdušeno navija za najljubše filadelfijsko nogometno moštvo.

Foto: promocijsko gradivo

A ko Pat spozna skrivnostno Tiffany, ki ima zvrhan koš lastnih težav, se zadeve zapletejo. Tiffany se ponudi, da bo Patu pomagala se pobotati z ženo, a le pod pogojem, da v zameno on stori nekaj pomembnega zanjo. Nenavadni dogovor med njima splete nepričakovano vez in obema v življenje vnese novo upanje …

Zadnji dan v tednu bo popestrila znanstvenofantastična uspešnica Logan: Wolverine(Logan) s Hughom Jackmanom v glavni vlogi, ki bo na sporedu ob 20. uri. V temačni prihodnosti se ostarela Logan in profesor Xavier znajdeta v poslednji bitki mutantov in ljudi.

Zlovešča korporacija pod vodstvom brezkompromisnega Nathaniela v boju z mutanti brez pomisleka uničuje svet, vendar se mu sama ne moreta upreti, saj Loganu pešajo moči celjenja ran, profesor Xavier pa zaradi Alzheimerjeve bolezni izgublja spomin. Edino upanje predstavlja mladi Loganov klon Laura, zato jo morata prijatelja na vsak način zaščititi in sprejeti poslednji boj na življenje in smrt.

V nedeljo vas nato čaka še drama Zajčja luknja (Rabbit Hole) z Nicole Kidman, Aaronom Eckhartom in Dianne Wiest. V filmu, ki bo na sporedu ob 22.40, se Becca in Howie Corbett po šokantni, nenadni izgubi svojega sina poskušata vrniti v običajno življenje. Še pred osmimi meseci so bili srečna družina z vsem, kar so hoteli.

Foto: promocijsko gradivo

Zdaj sta oba ujeta v labirint spominov, hrepenenja, krivde in besa, iz katerega ne moreta uiti. Becca se odpre svoji materi in se na skrivaj poveže z najstnikom, udeleženim v nesreči, ki je vse spremenila. Howie medtem poišče uteho pri neznancih, ki se spopadajo s podobnimi težavami.

