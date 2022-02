Brad Pitt razkril, kako se je začela njegova igralska kariera

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocoj si boste na Planetu lahko ob 20.45 ogledali dramo Babilon (Babel), v kateri bo nastopil tudi igralec Brad Pitt. V intervjuju je razkril, kako se je začela njegova poklicna pot ter kako na njegovo delo vplivata staranje in družinsko življenje.

V filmu Babilon (Babel) spremljamo zgodbo o tragični nesreči ameriškega para v Maroku, kar sproži verigo dogodkov, ki prizadenejo štiri družine v različnih državah sveta. Posamezniki, ki jih je povezalo naključje, ločujejo pa jih celine, kulture in jeziki, spoznajo, da je družina tista, ki zagotavlja zatočišče. Tako gre za ansambelsko dramo, kar pomeni, da vsak član filmske zasedbe enako doprinese k celotni filmski zgodbi, torej da se v njej ne izpostavlja samo delo enega igralca.

Brad Pitt v prizoru iz filma Babilon Foto: IMDb Brad Pitt je v začetku intervjuja povedal, da se mu vedno zdi bolj zabavno snemati tovrstne filme: "Tako se lahko osredotočim samo na svoj del filma, vsakič pa sem seveda v pričakovanju, kako bo celoten film videti na koncu, ko bo režiser združil zgodbe vseh igralcev."

Nato je spregovoril o tem, kako se je sploh odločil za poklic igralca. "Teden dni pred koncem študija sem bil med sošolci edini, ki ni imel pojma, kam naj se prijavi na razgovor za službo. Želel sem si, da bi odraščal v New Yorku ali Los Angelesu, ker je tam veliko možnosti za delo v filmski industriji. Tisti teden sem se tako odločil, da bom zares odšel v Los Angeles. Bil sem brez denarja, zato sem sprva nekaj tednov delal, da sem dobil denar za na pot. Fakultete nisem končal, niti predavanj se tisti teden nisem več udeležil. In tako se je vse skupaj začelo," je razkril.

Igralec, ki se zdaj bliža že 60. letu, je spregovoril tudi o tem, kako staranje vpliva na njegov izbor filmskih vlog. "Marsikdo poskuša skriti svoja leta, jaz pa menim, da se s tem ne smeš obremenjevati. Zase vem, da starejši ko sem, učinkoviteje lahko opravljam svoje delo. Spreminja se samo to, da zdaj delam samo tisto, kar si želim. V mladosti nisem bil tako izbirčen," je razkril zvezdnik. Spregovoril je tudi o vplivu družine na njegovo delo: "Pri delu se zaradi njih še bolj trudim, da se lahko čim prej vrnem domov, pa tudi zato, ker si želim, da bi bili otroci, ko bi videli moje delo, bolj ponosni name."

Brad Pitt, ki ga paparaci spremljajo na vsakem koraku, je priznal, da na snemanju filma Babilon (Babel) z njimi ni imel težav: "Snemali smo namreč v Maroku, v neki odročni vasici, do katere smo potrebovali uro vožnje. Okolica je bila videti, kot da bi prišli na luno, pa tudi elektrike nismo imeli. Paparacev posledično ni bilo na spregled, tako da smo se res lahko povsem osredotočili na samo snemanje."

Prizorišče snemanja, ki ga je zvezdnik opisal kot pokrajino na luni. Foto: IMDb Zvezdnika je k sodelovanju pri tem filmu pritegnila predvsem zgodba, saj je bil navdušen nad tem, da postavlja vprašanja, ki se dotikajo nerazumevanja, paranoje in protekcionizma na svetovni ravni. Brad Pitt je izdal tudi, kaj je po njegovem mnenju sporočilo filma: "Povedati poskuša, da smo vsi enaki, čeprav nas ločujejo razdalje, jezik in kultura. Film predstavlja štiri zgodbe, njihova osnova pa je želja po enakosti. Družina, ki v Afriki živi v revni kolibi z vodo, oddaljeno več kilometrov stran, si želi enakega dostojanstva in priložnosti kot bogataši v Ameriki."

Dramo Babilon (Babel) si boste na Planetu lahko ogledali nocoj ob 20.45. Več ekskluzivnih vsebin najdete tudi na Planeteka.si.

