10 zanimivih dejstev o filmu Marsovec

Danes na Planet prihaja film Marsovec, ki je prejel kar sedem nominacij za najprestižnejšo filmsko nagrado oskar. Za vas smo zbrali nekaj najbolj zanimivih in zabavnih dejstev o filmu, ki si ga lahko nocoj ob 20. uri na Planetu ogledate premierno na slovenskih televizijah.

1. Film so posneli v samo 72 dneh. To je ustvarjalcem prihranilo 2 milijona dolarjev, ker so ga končali pred rokom.

2. Prizore, ki naj bi predstavljali zunanjost Marsa, so posneli v v dolini Wadi Rum v južni Jordaniji. Tam so leta 2000 posneli tudi film Rdeči planet (Red Planet). Ostale prizore so posneli v orjaških studiih v Budimpešti.

3. Prizore z Mattom Damonom, ki v filmu igra izgubljenega astronavta Marka Watneya, so posneli v kosu. Snemanje je trajalo pet tednov in s tem je Matt Damon svoje delo tudi končal, kar pomeni, da velike večine svojih soigralcev sploh ni nikoli videl ali spoznal. Srečali so se šele na promocijah filma.

4. V studiu v Budimpešti so za potrebe snemanja ustvarili čisto pravo njivo in na njej vzgojili krompir v vseh stadijih rasti.

5. Ime misije v filmu je Ares 3. Ares je v grški mitologiji bog vojne, v rimski pa je njegov dvojnik Mars. Veliki vesoljski ladji, ki potuje med Zemljo in Marsom, je ime Hermes in je poimenovana po grškem bogu, ki je bil glasnik bogov, mejnih prehodov in zaščitnik popotnikov. Njegov rimski dvojnik je Merkur.

6. Vesoljske obleke v filmu so imele vgrajene zelo zapletene in v resnici delujoče svetlobne sisteme.

7. 28. septembra 2015, štiri dni pred premiero filma v ZDA, je NASA oznanila, da so našli dokaz o tekoči vodi na Marsu. Znanstveniki so razkrili, da so zbrali dovolj prepričljivih dokazov, da na Marsu obstaja tekoča slana voda.

8. V enem od panoramskih posnetkov Marsa lahko vidimo Olimpijsko goro (Olympus Mons), največji odkriti vulkan v sončnem sistemu. Je skoraj trikratne velikosti Mount Everesta in pokriva območje v velikosti ameriške zvezne države Misuri.

9. Za film so v Budimpešti postavili okoli 20 različnih snemalnih prizorišč, kar je razmeroma malo. Za primerjavo: v preostalih filmih Ridleya Scotta je bilo postavljenih med 70 in 100 različnih prizorišč. V filmu Marsovec jih je bilo tako malo tudi zato, ker so bili tehnično zelo dovršeni in zapleteni.

10. Na začetku filma je omenjeno, da bi poškodovana vesoljska obleka povzročila dekompresijo. Človek bi v takem stanju lahko preživel kakšno minuto. To dejstvo je znanstveno pravilno. Zelo nizek tlak, kakršen je na Marsu, ne povzroči takojšnje eksplozije telesa, kot si nekateri predstavljajo. Resnični učinek, ki ga imajo na telo takšne razmere, je pojav zmedenosti, izgube zavesti in podkožnih krvavitev. Vseeno pa zdrav človek v vakuumu lahko preživi eno minuto brez življenjsko ogrožajočih posledic.

