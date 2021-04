Slovenska pop skupina Flirrt praznuje 25 let. V teh dneh so zato predstavili osveženo pesem Romeo in Julija, ki velja za eno od njihovih največjih uspešnic. Kot prvi so lahko novo različico pesmi slišali prav gledalci nedeljske oddaje Planet Vau.

Še pred tem pa se je s pevcem skupine in trenutno najbolj zaželenim tekstopiscem pri nas Rokom Lunačkom pogovarjala Eva Cimbola in mu pripravila prav posebno presenečenje, ob katerem ni mogel ostati ravnodušen. Več v zgornjem videoprispevku.

Magazinska oddaja Planet Vau z voditeljico Gajo Prestor, ki prinaša novice iz sveta estrade, glasbe, filma in mode, je na sporedu vsako nedeljo ob 18.30 na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.