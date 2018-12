Na zadnjih nominacijah podeljeni še zadnji vroči stoli

Srečko, Nika, Katarina in Tea so četverica, ki se bo v soboto znova borila za obstanek v šovu. Tik pred velikim finalom, ko se že vidi ciljno ravnino, zagotovo nihče noče izpasti, a o tem, kdo bo tisti, ki bo moral domov, znova odločate vi.

Edina, ki sta bila mirna na zadnjem podeljevanju plusov in minusov, sta bila Matej in Sandi, saj sta v sobotni oddaji v živo prejela imuniteto in s tem vstopnico za veliki finale. Tudi na nominacijah sta dobila pomembno nalogo, in sicer v primeru izenačenja minusov izbrati, kdo bo tisti, ki bo moral sesti na vroči stol.

Zadnje nominacije so bile polne taktiziranja in presenetljivih odločitev. Kristian, za katerega se ve, da je s Katarino v precej slabem odnosu, tako minusa ni podelil Katarini, kot so vsi pričakovali, temveč Srečku. In s tem presenetil prav vse. Katarina je kljub temu svoj minus podelila Kristianu. "Preprosto ne morem mimo nekaterih stvari," je upravičila svoj minus in znova poudarila, da jo ima Kristian na piki.

Velikega finala resničnostnega šova Bar ne zamudite že prihodnjo soboto, 5. januarja 2019!

Tea ni dala taktičnega minusa, svoj negativen znak je dala Niki, za katero je prepričana, da si ga z delom in odnosom zasluži. Matej se je s Teo strinjal in prav tako Niki podelil minus, enako je naredil Sandi. "Nekomu je pač treba dati minus in to je to," je bil kratek in jedrnat Sandi. Nika je na podlagi spora, ki ga je imela s Srečkom med koncem tedna, svoj minus podelila njemu. Srečko je naredil podobno – svoj minus je dal Niki.

Nika je tako zasedla prvi vroči stol, Kristian in Srečko sta bila izenačena – oba sta prejela po tri minuse. Tako sta na vrsto prišla Matej in Sandi, ki sta se odločila, da na drugi vroči stol posedeta Srečka. "Oba sta super, ampak Kristian je notri od začetka, zato naj še počaka in naj gre Srečko na vroči stol," sta utemeljila svojo potezo.

O tretjem vročem stolu bi moral odločati tekmovalec z največ plusi, a ker sta bili izenačeni Katarina in Tea, je znova pomembna odločitev padla na Mateja in Sandija, ki imata imuniteto. Podeliti sta morala dodaten plus in tukaj se je začelo taktiziranje. Na koncu sta se odločila, da dodaten plus podelita Tei, ta pa je na tretji stol posadila Katarino.

Še vedno je ostalo prosto mesto na četrtem vročem stolu, o tem, kdo bo sedel nanj, je odločal tisti, ki je zasedel tretji vroči stol, torej Katarina. Ta je tja posedla Teo.

Za svojega favorita lahko glasujete že zdaj. Foto: Planet TV

Za svojega favorita, ki ga želite obdržati v šovu in poslati v finale, lahko glasujete že zdaj.

Kako glasovati za barovca, ki naj ostane v Baru?

Za svojega favorita lahko glasujete na enega od načinov, predstavljenih spodaj. Barovec, ki bo prejel najmanj glasov, bo izpadel iz igre za 50 tisoč evrov.

1. Srečko (Če želite, da v Baru ostane Srečko , glasujte za številko 1.)

2. Katarina (Če želite, da v Baru ostane Katarina, glasujte za številko 2.)

3. Nika (Če želite, da v Baru ostane Nika, glasujte za številko 3.)

4. Tea (Če želite, da v Baru ostane Tea, glasujte za številko 4.)

Glasovanje poteka prek USSD, 090 in SMS:

USSD-uporabnik v mobilni telefon vtipka *383*1# kliči, *383*2# kliči, *383*3# kliči ali *383*4# kliči.

090-uporabnik prek stacionarnega telefona pokliče 090 55 01, 090 55 02, 090 55 03 ali 090 55 04.

SMS-uporabnik posreduje SMS s ključno besedo BAR in št. kandidata na 4411, torej BAR1, BAR2, BAR3 ali BAR4 na 4411.

Resničnostni šov Bar lahko na Planetu spremljate od torka do petka ob 23.15 in ob sobotah ob 20. uri, ko je na sporedu oddaja v živo.