Izpadli Barovec Gregor: Niti minute v šovu nisem igral! #intervju

V zadnji oddaji Bar v živo je moral bitko za 50.000 evrov zapustiti 32-letni Gregor, ki si ga bomo zagotovo vsi najbolj zapomnili po dobrodelnosti in pozitivni usmerjenosti. V šovu je bil 110 dni in v vsem tem času se mu je uspelo izogniti vsem zdraham in prepirom. Pravi, da je najbolj ponosen na to, da je ostal zvest sam sebi in da se ni nikoli pretvarjal ali igral.

Resničnostni šov Bar lahko na Planetu spremljate od torka do petka ob 22.30 in ob sobotah ob 20. uri, ko je na sporedu oddaja v živo.

Gregor, v Baru si se pokazal kot zelo delaven, dobrodelen in dobrosrčen tekmovalec. Kako se ti je uspelo izogniti vsem zdraham in prepirom, ki jih ni bilo malo?

Sem neprepirljiva oseba, če se me zadeve ne tičejo, se jih izognem, si ustvarim mnenje o določeni stvari in to je to. Živi in pusti živeti, dovolj je negativne energije po svetu, da bi jo s prepiri povečevali.

Si tudi sicer v življenju tako miren in nekonflikten ali je šlo morda za taktiko?

Ne, ni šlo za nikakršno taktiko. Tudi v vsakdanjem življenju sem nekonfliktna oseba in želim imeti korekten odnos z vsakim, kar pa ste lahko tudi sami videli v teh 110-ih dneh, kolikor sem bil noter.

Gregorju je ves čas ob strani stala punca Tjaša. Foto: Planet TV Kaj ti bo od vseh teh dolgih tednov v šovu najbolj ostalo v spominu?

Najbolj mi bodo zagotovo ostale v spominu vse nove stvari, ki sem se jih naučil v gostinstvu, spoznavanje novih ljudi. Predvsem pa si bom zapomnil stvari, ki jih brez te priložnosti ne bi naredil, primer je modna revija s super modno oblikovalko in krasno osebo Jasmino. V spominu mi bo ostal tudi prisrčen obisk malega Videka. Ponosen sem pa predvsem na zgodbo z licitacijo, ki brez pomoči vseh okoli mene in njihovih bližnjih ne bi bila v takem obsegu … Ampak že sama ideja in nato vse do zaključka mi bo ostalo v spominu. Želim pa si, da bi s tako zgodbo pomagal še kdaj.

Velikega finala resničnostnega šova Bar ne zamudite naslednjo soboto, 5. januarja 2019!

Bi kaj spremenil za nazaj, če bi lahko? Kaj naredil, odigral drugače?

Naj poudarim, da v vseh dneh v baru nisem igral niti ene minute, razen super pevskega nastopa s Kikijem (smeh). Bar sem zapustil z dvignjeno glavo, na vsak trenutek noter sem ponosen. Vesel sem, da sem ves čas ostal jaz jaz, da sem ostal zvest samemu sebi.

Doma te je ves čas čakala in spodbujala punca Tjaša. Za koga je bilo teže prestati čas trajanja šova – zate ali zanjo?

Res je, imel sem ogromno podporo moje punce Tjaše, za kar se ji iz srca zahvaljujem. Vem pa, da je bila zanjo ta preizkušnja težja kot zame. Ker je ljudem zunaj teže, ko spremljajo celotno dogajanje samo prek televizijskih zaslonov v tisti enourni oddaji in na kavi, ko se oglasijo v lokalu. Ne dobijo vpogleda v celotno dogajanje. Po eni strani si želijo, da bi čimprej prišli ven, po drugi strani si želijo, da prideš do konca. Tekmovalci pa smo bili osredotočeni samo na šov, delo in kako priti čim bliže finalu, nismo se imeli časa ukvarjati z mislimi, kaj se dogaja zunaj.

Gregor zmago najbolj privošči Sandiju, za katerega pravi, da je človek na mestu in da ga ima iskreno rad. Foto: Ana Kovač

Kdo si po tvojem mnenju najbolj zasluži zmago in zakaj?

Zmago si najbolj zasluzi Sandi in iz srca mu jo privoščim. Je človek na mestu. V svojem delu je velik profesionalec, vendar v šovu tega fant ni mogel pokazati, kot bi lahko. Osebnostno sva si zelo blizu, imava podobne zgodbe in podobne poglede na svet, čeprav je Štajerec in vijola (smeh). Resnično ga zelo cenim in ga imam iskreno rad.

Komu pa nikakor ne bi privoščil, da domov odnese 50.000 evrov in zakaj?

Menim, da si na tej točki vsi bolj ali manj zaslužijo zmago tako ali drugače, vendar če že moram nekoga izpostaviti, sta to Nika in Srečko. Ampak to samo in zgolj zato, ker sta prišla v šov kasneje, šele na polovici, preostali pa so v šovu že od samega začetka in poskušali smo v vsem tem času morali iti čez marsikaj. Tukaj res ne gre za nič osebnega, Nika in Srečko sta super osebi in pridna. Z Niko sva se v zadnjem tednu precej 'poštekala', za Srečka pa mi je sploh žal, da ni prišel v šov z vsemi nami že na začetku.

Spremljajte Bar tudi na spletni strani ter na družbenih omrežjih Facebook in Instagram. Pridružite se debati z uporabo ključne besede #BarPlanet.