Se bo Gregor kmalu poročil? #video

Gregor in njegova srčna izbranka sta spregovorila o načrtih za prihodnost, poroki in otrocih.

"Ali bomo povabljeni na poroko?" je temo o usodnem da odprl Kiki, potem ko se je skupaj z Gregorjem in njegovo srčno izbranko Tjašo zapletel v pogovor o načrtih za prihodnost. "O poroki sva se že pogovarjala," sta priznala golobčka, ki sta se sicer spoznala le mesec dni pred Gregorjevim vstopom v šov.

Prav zaradi tega je bil tekmovalec na začetku zelo zaskrbljen, kako bo njegova udeležba v Baru vplivala na njun odnos. A kot kaže, se je vse dobro izteklo, saj ga Tjaša redno obiskuje in oba sta zaljubljena do ušes. Sicer pa je imel Gregor pred Tjašo precej nesreče v ljubezni, saj so se vse njegove zveze zelo hitro končale. Kaj vse sta povedala zaljubljenca in kaj mislita o otrocih, si poglejte v spodnjem videoposnetku.

Resničnostni šov Bar lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 22.30 in ob sobotah ob 20. uri, ko je na sporedu oddaja v živo.

