Tako so barovci pokomentirali svoj (ne)uspeh v tedenskim izzivu dvojic #video

"Nisva pričakovala, da bova zadnja, super sva se imeli, glede na situacijo je bilo v redu," so barovci pokomentirali svoje delo in uspehe v delu dvojic.

Barovci so ves pretekli teden tekmovali v barovskih dvojicah ter se potegovali za zmago in imuniteto, ki so si jo lahko prislužili z najboljšim celotedenskim prometom. Na koncu sta zmagala Matej in Gašper, a je drugi zapustil oddajo, saj je na vročem stolu prejel najmanj glasov gledalcev, imuniteta pa je ostala Grosupeljčanu.

Najslabše sta se odrezala Gregor in Katarina, najbolj pa sta se zabavali Maruša in Tea. Kako so tekmovalci pokomentirali svojo uvrstitev, si poglejte v spodnjem videoposnetku.

Resničnostni šov Bar lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 22.30 in ob sobotah ob 20. uri, ko je na sporedu oddaja v živo.

