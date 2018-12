Teden barovcev je tokrat zaznamoval strogi Tomaž #foto

Tekmovalci nikoli ne vedo, kaj jih čaka za ovinkom. Ta teden so delali pod drobnogledom nadzornika, poleg tega pa izkusili popolnoma drugačen potek podeljevanja plusov in minusov. Ampak to še ni vse.

Teden je sicer potekal relativno mirno. Z izjemo nekaj prepirov med Srečkom in Katarino, ki sta si skočila v lase zaradi tega, ker Srečko naj ne bi želel upoštevati nikogar drugega razen sebe. Strasti je pomiril prijazen Sandi, ki se vedno nič hudega sluteč znajde v sredini – ali želi samo peči pokovko ali brati knjigo ali pa samo obstajati v miru.

Po slišani zgodbi, ki jo je Sandi zaupal Tomažu, nam je vse bolj jasno, da prihaja iz mirne in delavne družine, ki je prestala veliko hudega, in želi enostavno samo preživeti.

Od enih izpovedi pa k drugim – Matej in Tea sta si vedno bolj naklonjena in tudi odkrita drug do drugega. Tea se je namreč tudi precej razgovorila o svojem mišljenju do Noemi in njenih fotografij na Instagramu, ampak še vedno zatrjuje, da to ni ljubosumje.

Kot že omenjeno, pa so tekmovalci ta teden glasovali na malce drugačen način. Ker sta skupini staroselcev in novoselcev razpadli, morajo barovci od tega tedna tekmovati v izbranih dvojicah, prav tako so morali v parih podeliti tokratne pluse in minuse. Največ minusov sta prejela Matej in Gašper, ki naj bi bila po mnenju večine barovcev najmanj medsebojno povezana in imata najmanj izkušenj z delom v baru, predvsem zaradi Ljubljančana. Par, ki je dobil največ plusov, pa je določil par, ki bo v soboto sedel na druga dva vroča stola. Največ plusov sta prejeli Tea in Maruša, ki sta nominirali Katarino in Gregorja. "Obe sva bili v mnenju enotni," sta svojo odločitev pojasnili Štajerki.

Največ prahu ta teden pa je dvignil Tomaž Jeraj, ki je pozorno spremljal vse njihove korake in opozarjal na vsako najmanjšo napako, ki jo je opazil v stanovanju in v lokalu. Zaradi slednjega je z njim prišla v spor Katarina.

Še več zanimivosti in kdo tokrat zapušča tekmovanje za 50 tisočakov, pa lahko vidite v nocojšnji oddaji Bar ob 22.15 na Planetu.