Katarina: Nasprotnikov ne bom podcenjevala! #video

Po podeljenih plusih in minusih, kar je tokrat potekalo malo drugače, je imela največ za povedati ravno Katarina.

V izjavi je povedala, da nad nominacijo ni ravno presenečena, saj je dan prej imela največ minusov. Zagotovo pa ji ni všeč, ker ve, da ni na stolu zaradi sebe, ampak zaradi nekoga drugega. Jo je pa bilo strah, da bo situacija obrnjena in da bo ona kriva za to, da Gregorja posede na stol. Ob tem se ji je iz srca odvalil ogromen kamen, saj ne želi biti kriva za takšno situacijo.

Katarini je šlo v nos veliko argumentov za nominacijo, ki so jih postavili tekmovalci. Izpostavila je Kristijana in povedala, da so njegove trditve popolnoma neresnične. Spomnimo, da je Kiki poudarjal, da sta Maruša in Tea edini, ki med sabo brez težav sodelujeta. Katarina je hitro opozorila na to, da tudi ona z Gregorjem nikoli ni imela težav, da sta vedno dobro sodelovala in se razumela ter zaradi tega delo nikoli ni trpelo.

Tokratnega vročega stola se barovka boji in pravi, da nasprotnika nikoli ni dobro podcenjevati, kot to dela Kristijan. Več o tem pa si poglejte v spodnjem videu.

