Komu najbolj privoščite obstanek v šovu? #video

Tokratno podeljevanje plusov in minusov je potekalo v dvojicah. Matej, Gašper, Katarina in Gregor so tisti barovci, ki bodo v soboto sedli na vroče stole.

Ta teden je barovce čakalo novo glasovanje za vroče stole, ki je bilo tudi tokrat drugačno od vseh prejšnjih. Ker sta skupini staroselcev in novoselcev razpadli, morajo barovci od tega tedna tekmovati v izbranih dvojicah, prav tako so morali v parih podeliti tokratne pluse in minuse.

Največ minusov sta prejela Matej in Gašper, ki naj bi bila po mnenju večine barovcev najmanj medsebojno povezana in imela najmanj izkušenj z delom v baru, predvsem zaradi Ljubljančana. Par, ki je dobil največ plusov, pa je določil par, ki bo v soboto sedel na druga dva vroča stola. Največ plusov sta prejeli Tea in Maruša, ki sta nominirali Katarino in Gregorja. "Obe sva bili v mnenju enotni," sta svojo odločitev pojasnili Štajerki. Več o njunih razlogih za odločitev glede vročih stolov si lahko ogledate v spodnjem videoposnetku.

O tem, kdo izmed četverice nominiranih bo po sobotni oddaji v živo ostal v igri za 50 tisoč evrov, bodo odločali glasovi gledalcev.

Kako glasovati za barovca, ki naj ostane v Baru?

Za svojega favorita lahko glasujete na enega od načinov, predstavljenih spodaj. Barovec, ki bo prejel najmanj glasov, bo izpadel iz igre za 50 tisoč evrov.

1. Matej (Če želite, da v Baru ostane Matej, glasujte za številko 1.)

2. Gašper (Če želite, da v Baru ostane Gašper, glasujte za številko 2.)

3. Katarina (Če želite, da v Baru ostane Katarina, glasujte za številko 3.)

4. Gregor (Če želite, da v Baru ostane Gregor, glasujte za številko 4.)

Glasovanje poteka prek USSD, 090 in SMS:

USSD -uporabnik v mobilni telefon vtipka *383*1# kliči, *383*2# kliči, *383*3# kliči ali *383*4# kliči.

-uporabnik v mobilni telefon vtipka kliči, kliči, kliči ali kliči. 090 -uporabnik prek stacionarnega telefona pokliče 090 55 01, 090 55 02, 090 55 03 ali 090 55 04.

-uporabnik prek stacionarnega telefona pokliče ali SMS-uporabnik posreduje SMS s ključno besedo BAR in št. kandidata na 4411, torej BAR1, BAR2, BAR3 ali BAR4 na 4411.

Resničnostni šov Bar lahko spremljate od torka do petka ob 22.30 na Planetu. Vsako soboto si oddajo lahko ogledate v živo ob 20. uri pred TV-zasloni ali pa postanete del občinstva v Baru na Kongresnem trgu 3.

Spremljajte Bar tudi na spletni strani ter na družbenih omrežjih Facebook in Instagram. Pridružite se debati z uporabo ključne besede #BarPlanet.