Vid: Bar sem moral zapustiti, še preden je bil čas za taktiko #video

V Baru si bil označen za nekoga, ki je precej zadržan. Ali si takšen tudi sicer v življenju ali pa si bil v šovu namerno nekoliko zadržan?

V Baru sem bil malce zadržan mogoče prvi teden, ker sem spoznaval način življenja v delni izolaciji in pa ljudi, za katere sem vedel, da so neiskreni in nekateri zelo nesramni. Ob takšnih ljudeh se človek težko sprosti, sploh pa, ko sem videl, kako so se obnašali do Katarine pred mojim vstopom v šov. Sicer nisem tako zadržan, sem dokaj odkrita, pozitivna in komunikativna oseba.

Kaj pa se je zgodilo s tvojo taktiko, o kateri si govoril pred vstopom v Bar?

Čeprav je bila volja ljudstva drugačna, sem moral Bar zapustiti, še preden je bil čas za taktiko. Kar se tiče taktike na sestankih plus in minus, pa je bila samo želja po obstanku v šovu Katarine in novoselcev.

Ali se ti je bilo težko v soboto odločiti, da prepustiš mesto Katarini?

Katarina je bila v šovu od prvega dne. Povsem nerazumno se mi zdi, da je postala članica ekipe novoselcev na način, da je bila izžrebana z označenim jajčkom. Zaradi vseh teh razlogov menim, da se ji je zgodila velika krivica, zato sem se z lahkoto odrekel nadaljnjemu tekmovanju. Če sem hotel vsaj delno popraviti krivico, ki se ji je zgodila, sem se moral odreči možnosti, da ostanem v šovu, dokler bi bila to volja gledalcev oziroma glasovalcev.

Koliko možnosti, misliš, ima Katarina za zmago?

Če bi o obstanku v šovu dejansko odločala volja ljudstva, in ne tako kot v mojem primeru, ocenjujem, da bi Katarina imela precej možnosti za zmago.

