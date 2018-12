V Baru spet počilo: strasti miril Sandi #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Da je Srečko precej glasen in vzkipljiv barovec, ni treba posebej poudarjati. Brez dlake na jeziku pove, kar si misli – po mnenju sotekmovalcev celo takrat, ko se ga stvari sploh ne tičejo. Tokrat se je med njim, Katarino in Gašperjem vnel silovit prepir, v katerem je poskušal strasti miriti Sandi.

Ker Srečko vedno brez zadržkov vsakemu pove, kar mu gre, se je tudi tokrat vmešal v razpravo, ki jo je Katarina imela z Gregorjem in Matejem. To, da vtakne svoj nos povsod – tudi v stvari, ki se ga ne tičejo –, je tokrat sodu izbilo dno.

Katarina in Gašper sta se z njim zapletla v oster prepir, v katerem sta mu med drugim hotela povedati, da ves čas samo trdi svoje, da drugih sploh ne sliši in da naj se že neha vtikati v prav vsakega in vse.

Delček prepira, v katerem je poskušal močno razgrete glave miriti Sandi, si oglejte spodaj. Še več pestrega dogajanja pa ne zamudite že v nocojšnji epizodi Bara, ki bo na sporedu ob 22.30 na Planetu.

Resničnostni šov Bar lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 22.30 in ob sobotah ob 20. uri, ko je na sporedu oddaja v živo.

