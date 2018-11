V Baru napeto: v lase sta si skočila še Srečko in Katarina #video

Zdi se, da bosta slaba volja in živčnost v Baru vsak hip dosegla vrelišče. Ne le, da Srečko izgublja živce zaradi Tadeja in njegovega neznanja, ki lahko močno škodi ekipi novoselcev, sporekel se je tudi s Katarino.

Zadnji dnevi v Baru so zelo napeti. Najbolj nejevoljen je Srečko, ki ga od vseh najbolj spravlja v bes dejstvo, da so v Bar vzeli tekmovalca, ki jih je naplahtal, da je izreden gostinec, pa se je v praksi izkazalo drugače. Svoje mnenje je Tadeju povedal v obraz, in to večkrat.

Srečkove slabe volje pa ni bil deležen le Tadej, ampak tudi Katarina, ki je ta teden vodja ekipe novoselcev. V lokalu sta se Katarina in Srečko sporekla in drug drugemu pod nos vrgla kar nekaj stvari.

Delček njunega prepira si oglejte v videu spodaj.

Kaj je bil povod za prepir, preverite že nocoj ob 22.30 na Planetu, ko bo na sporedu nova epizoda Bara. Ne zamudite!

