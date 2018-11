Vodja Katarina o Tadeju sprejela šokantno odločitev #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Že vse odkar se je Tadej pridružil bitki za 50 tisoč evrov, med njim in preostalimi tekmovalci (predvsem novoselci) vre. Sploh Srečko ga ves čas napada, češ da se je zlagal o dolgoletnih izkušnjah v gostinstvu in da dela s svojo nesposobnostjo ekipi ogromno škodo. Srečkove besede so Tadeja spravile tudi v jok, a po začetnem kolapsu se je odločil, da se Srečku ne bo več pustil.

Je pa Tadeja šokirala tudi Katarina, v kateri je sprva videl zaveznico. Kot vodja je sprejela odločitev, ki se ji zdi nujna v dobro celotne ekipe. Tadej tako ne bo delal ne za točilnim pultom ne pri strežbi miz.

Kaj bo torej sploh počel v lokalu? Preverite v spodnjem videu.

