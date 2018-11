Srečko novega barovca že spravil v jok #video

Novi barovec, ki se je v šov vselil namesto Oksane, se je v stanovanju hitro udomačil, toda kmalu so se začele napetosti med njim in Marušo, kasneje pa ga je v jok spravil še Srečko.

Novoselci so se s prihodom novega barovca nadejali, da bodo dobili izkušenega gostinca, ki jim bo pomagal do zmage nad staroselci. Ta je namreč ob prihodu zatrjeval, da ima v gostinstvu pet let izkušenj, na praktičnem preizkusu, ki ga je opravil s Sandijem, pa tega ni bilo videti.

Najbolj razočaran je bil Srečko, ki je novemu barovcu to tudi jasno povedal. Temu so Srečkove besede očitno prišle do živega in se je v kadilnici med pogovorom s Katarino tudi razjokal. Več v spodnjem videu.

Resničnostni šov Bar lahko spremljate od torka do petka ob 22.30 na Planetu. Vsako soboto si oddajo lahko ogledate v živo ob 20. uri pred TV-zasloni ali pa postanete del občinstva v Baru na Kongresnem trgu 3.

