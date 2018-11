Gašper objokanemu Tadeju: Srečko bo šel preverjat tvojo zgodovino #video

Zdi se, da se trenutno v Baru vse vrti okrog novega tekmovalca Tadeja, za katerega so vsi mislili, da ima ogromno izkušenj in bo pomagal novoselcem do zmage, a se je v prvih dneh njegove prisotnosti v šovu izkazalo drugače. Potem ko ga je Srečko spravil v jok, sta Tadeja v kadilnici mirila Katarina in Gašper.