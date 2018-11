Srečko se brani: Nisem napadalen! #video

Potem ko je Srečko novemu barovcu Tadeju povedal, kaj si misli o njegovem dosedanjem gostinskem delu in ga s tem spravil v jok, je v spovednici pojasnil, da pravzaprav ni hotel nič slabega. "Jaz sem neposreden in prodoren, kdor me ne pozna, misli, da sem napadalen, ampak ni tako," je povedal v svojo obrambo.

Novi barovec Tadej, ki je na razgovoru izjavil, da ima pet let izkušenj v gostinstvu in da je zelo trdna oseba, ki je nič ne spravi s tira, je že drugi dan v šovu planil v jok. Razlog je bilo nekaj Srečkovih odkritih besed, s katerimi je hotel Tadeja zbuditi in mu dopovedati, da je do sobotnega vročega stola le še štiri dni časa, da se izkaže in prepriča tako sotekmovalce kot gledalce.

Razlog za Srečkovo slabo voljo je bilo dejstvo, da se je Tadej za točilnim pultom precej slabo znašel, nič bolje ni bilo, ko mu je Sandi v roke potisnil poln pladenj pijače. Srečku ni bilo jasno, kako se lahko nekdo, ki naj bi imel pet let izkušenj v gostinstvu, tako slabo izkaže.

Delček tega, kar je Srečko o svojem soočenju s Tadejem povedal kasneje v spovednici, preverite v videu spodaj. Kako so preostali barovci sprejeli novega sotekmovalca in zakaj že prvi dan solze in slaba volja, pa preverite že nocoj, v novi epizodi Bara, ki bo na sporedu ob 22.30 na Planetu.

