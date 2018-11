Tako so se odzvali barovci, ko so se videli po televiziji #video

Barovci so si ogledali prispevek o šovu in se ob tem zelo zabavali.

Tekmovalci so včeraj med gledanjem televizije preklopili na Planet in si z velikim zanimanjem ogledali prispevek o Baru. Kakšni so bili njihovi odzivi in kdo je bila največja zvezda, si oglejte v spodnjem videoprispevku.

Resničnostni šov Bar lahko spremljate od torka do petka ob 22.30 na Planetu. Vsako soboto si oddajo lahko ogledate v živo ob 20. uri pred TV-zasloni ali pa postanete del občinstva v Baru na Kongresnem trgu 3.

