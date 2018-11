Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ekipi novih in starih barovcev imata le še do sobote čas, da si zagotovita zmago in obstanek v igri za 50 tisoč evrov. Eden od odločilnih dejavnikov bo tudi zaslužek, ki ga bo ekipi uspelo doseči.