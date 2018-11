Gregor: Očitno sem glup #video

Skupini staroselcev in novoselcev se v boju za obstanek skupine namreč borita za vsakega gosta. Ena od novih nalog pa je, da ima tisti, ki hitreje in prav odgovori na zastavljeno vprašanja s področja zgodovine, glasbe in športa, prednost, da postreže goste, ki pridejo v Bar. Kakšna so bila vprašanja in odgovori, boste videli v jutrišnji oddaji, še pred tem pa si v spodnjem videoprispevku poglejte, kaj o svoji splošni razgledanosti menita sodelujoča v nalogi Vid in Gregor.

Resničnostni šov Bar lahko spremljate od torka do petka ob 22.30 na Planetu. Vsako soboto si oddajo lahko ogledate v živo ob 20. uri pred TV-zasloni ali pa postanete del občinstva v Baru na Kongresnem trgu 3.

Spremljajte Bar tudi na spletni strani ter na družbenih omrežjih Facebook in Instagram. Pridružite se debati z uporabo ključne besede #BarPlanet.