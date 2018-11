V Bar prihajajo novi tekmovalci, ampak ostal bo le eden

Za nami je še en zelo zanimiv teden v resničnostnem šovu Bar, kar bodo morali tekmovalci v sobotni oddaji v živo tudi malce pokomentirati. Na udaru bo vsekakor Gašper, ki je v sobotni oddaji prejel najmanj glasov gledalcev in se preselil v Bar nove priložnosti.

Možnost za ponovni vstop v bitko za 50 tisoč evrov bo dobil samo, če svojo ekipo popelje do zmage nad ekipo staroselcev, a mnogi mu očitajo, da se sploh ne trudi.

Zanimivo bo tudi na ljubezenskem področju, kjer se vse manj skrivata Matej in Tea. Videli bomo, kako bosta golobčka pokomentirala napetosti, ki jih je med njiju vnesel obisk Noemi v Baru. Odnosi med Matejem in Noemi namreč še vedno niso razčiščeni. Ljubezenske iskrice pa so začele preskakovati tudi med Oksano in Srečkom.

Vrhunec sobotne oddaje bodo vsekakor vroči stoli, na katerih bodo tokrat sedeli staroselci Sandi, Katarina, Tea in Kristian. Eden se bo moral posloviti od bitke za 50 tisoč evrov. Za piko na i napetemu večeru pa bo poskrbel prihod novega barovca v ekipo novoselcev. Barovcem se bo sicer predstavilo več kandidatov za vstop v bitko za 50 tisoč evrv, ostal pa bo lahko le eden.

Kdo se bo pridružil bitki za 50 tisoč evrov in kdo se bo preselil v Bar nove priložnosti, bo jasno nocoj v oddaji Bar na Planetu, ki se začne ob 20. uri.

