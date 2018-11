Noemi prišla v Bar in razčistila z Matejem: Ti si kriv, da nisem šla v Ameriko! #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanje sotekmovalce je na Kongresnem trgu 3 obiskala Noemi, ki je pred nekaj tedni sama zapustila Bar. Obisk je izkoristila tudi za to, da je razčistila stvari z Matejem, s katerim sta se takrat razšla brez slovesa in v slabih odnosih.

V prvih tednih v Baru sta se Matej in Noemi zelo zbližala, naklonjenost, za katero sta ves čas poudarjala, da je zgolj prijateljska, pa sta si večkrat izkazala tudi z objemi. To je motilo Noemijinega fanta Josho, ki živi v Ameriki in ki je ves čas budno spremljal vse novice, povezane z resničnostnim šovom.

A v zadnjih dveh tednih Noemijinega bivanja v Baru se je nekaj zgodilo v njenem odnosu z Matejem in začela sta se prepirati. Ker se Matej ni hotel več prepirati z njo, jo je začel ignorirati, kar mu je Noemi zamerila. Celo tako zelo, da je tik pred odhodom domov izjavila, da Mateju ne privošči zmage, ker jo je s svojim vedenjem razočaral.

A očitno je zdaj napočil čas za razčiščevanje stvar. Tako se je Noemi ob obisku Bara temeljito pogovorila z Matejem, ki ji je takoj rekel, da je ves čas vedel, da ne bo takoj po odhodu iz šova odšla k fantu v Ameriko. "Ves čas si govorila, da boš takoj, ko greš ven, šla v Ameriko, pa nisi šla. Sem vedel, da bo tako," ji je navrgel, Noemi pa mu je odvrnila, da je prav on kriv za to.

Pogovoru se kasneje pridruži tudi Sandi, ki je Noemi vprašal, kaj je zdaj s tem njenim ameriškim fantom. Sta sploh še skupaj ali ne?

Delček nadvse zanimivega pogovora Noemi in Mateja si lahko ogledate spodaj, več pa ne zamudite v nocojšnji epizodi Bara, ki bo na sporedu ob 22.30 na Planetu.

Resničnostni šov Bar lahko spremljate od torka do petka ob 22.30 na Planetu. Vsako soboto si oddajo lahko ogledate v živo ob 20. uri pred TV-zasloni ali pa postanete del občinstva v Baru na Kongresnem trgu 3.

Spremljajte Bar tudi na spletni strani ter na družbenih omrežjih Facebook in Instagram. Pridružite se debati z uporabo ključne besede #BarPlanet.