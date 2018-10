Noemi prvič spregovorila po odhodu iz šova: To je bil fair play!

"Mislim, da je odločitev, da zapustim šov, edina prava z moje strani. Gre za fair play. Očitno nisem imela dovolj podpore med gledalci, ki so se odločili, da želijo, da v šovu ostane Sandi. In prav je, da njihova volja obvelja. In ko sem prištela še vse dejavnike, je bila moja odločitev jasna in logična," je povedala Noemi, ki je v soboto zapustila šov, čeprav bi v njem v znamenju tedna dobrodelnosti in dobrih gest lahko ostala.

Kot razlog je navedla še, da se med sotekmovalci ni več dobro počutila, saj je videla, da je veliko od njih zlaganih, s takšnimi ljudmi pa ne želi biti obkrožena. "Zdaj je napočil pravi trenutek, da se posvetim tistemu, čemur se želim že od samega začetka, to je svojemu projektu z noto dobrodelnosti. In tega se, če bi ostala v Baru, ne bi mogla lotiti," je še pojasnila Primorka.

