Šok v Baru: Noemi vseeno zapustila šov!

Sobotna oddaja v živo je postregla s kar nekaj presenečenji, največje pa je sledilo po oddaji v živo. Nekaj ur po tem, ko je bilo v oddaji razglašeno, da tokrat izjemoma, zaradi dobrodelnega tedna, nikomur ni treba zapustiti šova, je Noemi pripravila prtljago in odšla.

V sobotni oddaji v živo sta se na vročih stolih pomerila Noemi in Sandi. Več glasov gledalcev je prejel Sandi, a razglasitvi rezultatov je sledil preobrat. Voditelja sta povedala, da tokrat šova izjemoma ne zapušča nihče! "V duhu dobrodelnega tedna tudi ti, Noemi, ostajaš v Baru, a ker si prejela manj glasov, ostajaš nominirana. Torej boš prihodnjo soboto znova sedla na vroči stol," sta presenečenim barovcem razkrila Jasna Kuljaj in Domen Kumer.

Toda Noemi ponujene priložnosti, da bi v šovu ostala vsaj še teden dni, ni izkoristila in se je odločila, da sama zapusti šov. Razočaranje, ker je prejela manj glasov kot Sandi, je bilo preveliko in zaradi pomanjkanja podpore med gledalci je popolnoma izgubila upanje v končno zmago. O tem, da vrže puško v koruzo, so jo dodatno prepričali tudi vse bolj napeti odnosi s sotekmovalci.

Več o nepričakovanem dogajanju po sobotni oddaji v živo in kako je Noemi zapustila šov, pa v torkovi oddaji Bar na Planetu.

Resničnostni šov Bar lahko na Planetu spremljate od torka do petka ob 21. uri in ob sobotah ob 20. uri, ko je na sporedu izločilna oddaja v živo.

