V Baru velik preobrat: tokrat šova ni zapustil nihče!

Prejšnji teden je barovce presenetila vselitev nove tekmovalke Anje, in ko so že mislili, da je presenečenj za nekaj časa konec, so znova ostali odprtih ust. Tokrat sta se za obstoj v šovu na vročih stolih borila Noemi in Sandi, a sta na koncu v Baru ostala oba.

Jasna in Domen v elementu. Foto: Bojan Puhek

Tokrat sta se na vročih stolih spopadala Noemi, ki je od sotekmovalcev dobila največ minusov, in Sandi, ki ga je tja postavil Kristian, potem ko je dobil največ plusov. Noemi je ob tem, ko je zasedla prvi vroči stol, povedala, da se strinja z določenimi razlogi sotekmovalcev za nominacijo, češ da ji še ni uspelo pokazati vsega, kar zna. "Vseeno pa mislim, da so me sem pripeljali predvsem odnosi, ne delo," je še dodala. Sandi je Kristianovo odločitev, da bo on tisti, ki se bo spopadel z Noemi, dobro sprejel. Pravi, da ni nobene zamere, da je to igra in da se prej ali slej vsak znajde na vročem stolu.

Na vročem stolu sta se potila Noemi in Sandi. Foto: Bojan Puhek

Pod drobnogledom delo vodij Anje in Tee

Beseda je nato tekla o pestrem dogajanju v lokalu v preteklem tednu. Anja, ki je bila vodja črne ekipe, je povedala, da sta s Teo, ki je bila vodja bele ekipe, dobro znašli in kljub manjšemu konfliktu uspešno sodelovali. Pohvalila je tudi ekipo, ki jo je vodila. Tudi Tea je hvalila svoje: "Delali smo v pravem ekipnem duhu in super smo se odrezali."

Pa vendar sta jih Jasna in Domen spomnila, da je prav zaradi dela v lokalu prišlo do jeze in celo solz. Ker posoda ni bila pomita in pepelniki niso bili izpraznjeni, je Barov menedžer Emi jezen poklical vodji Teo in Anjo v bar ter ju okregal, da sta onidve odgovorni, da stvari nemoteno tečejo. To je Anjo prizadelo, celo tako zelo, da je planila v jok. "Malo se mi je vse skupaj nabralo. Imela sem domotožje, pogrešala sem psičko, fanta ... In potem še ta slaba volja tukaj. Malo je bilo preveč vsega. Ampak zdaj je ok, ne bo se ponovilo," je povedala Anja.

Barov menedžer Emi je bil ta teden precej strog do barovcev. Foto: Bojan Puhek

Nova pravila v Baru: nič alkohola in kajenja na delu

Emi se je v minulem tednu večkrat ujezil. Nazadnje celo tako zelo, da je tistim, ki delajo v lokalu in niso prosti, prepovedal piti in kaditi. "To pravzaprav ni nič novega. Da se ne bo pilo na delovnem mestu, smo bili dogovorjeni že prvi dan, ko smo začeli delati tukaj," je pojasnil voditeljema. Nato je pohvalil Katarino, ki je v preteklih dneh prodala največ svojih koktajlov, okaral pa Marušo. "Maruša, nisi prodala še niti enega svojega koktajla, tako da te prosim, da se zbudiš," ji je naravnost povedal.

Odnosi v stanovanju vedno bolj napeti

Jasna je izpostavila, da napetost narašča predvsem med ženskim delom ekipe. V preteklih dneh je bilo namreč kar nekaj prepirov. Na eni strani je Tea, na drugi pa Katarina in Noemi, ki se je precej zbližala tudi z na novo vseljeno tekmovalko Anjo. Prav Anja je Jasni nato priznala, da med Katarino, Noemi in Teo res prihaja do trenj in da ne ve razloga: "Verjetno si samo niso simpatične."

Na tej točki se je oglasil Kristian, ki je rekel, naj najprej vsak pred svojim pragom pomete, preden na druge s prstom kaže. Katarini pa je naravnost povedal: "Karkoli ti človek reče, začneš z napadom nazaj. Ukvarjaj se malo več s sabo in pusti druge pri miru."

Noemi je morala komentirati tudi prepire, ki sta jih imela v zadnjih dneh z Matejem. Foto: Bojan Puhek

Kljub prepirom in slabi volji prostor tudi za norčije

So bili pa fantje v minulem tednu povsem složni in dobro razpoloženi. Skupaj z dekleti so si privoščili lepotičenje, v stanovanju so priredili zabavo s kondomi, kjer so si jih poskušali povezniti na glavo, roke, noge. Igrali so zabavno družabno igro ugibanja, kjer je moral tisti, ki je izgubil, jesti zares neokusne bombone. "To je smisel tega šova. Da se zabavamo, razumemo med sabo, smejimo ..." je povedal Matej, Gregor pa je dodal, da se moški del ekipe odlično razume tako na delovnem mestu kot v stanovanju.

Na zatožni klopi tudi Noemi in Matej

V videu smo videli, da sta se v tem tednu tudi Matej in Noemi precej prepirala. "Res je, oddaljila sva se. Meni je Noemi še vedno všeč, še vedno jo imam rad kot prijateljico. Ampak zadnje čase se samo kregava, jaz se pa nisem prišel sem kregat. Prišel sem po nove izkušnje in se imet lepo, zato sem se malo umaknil," je bil odkrit Matej. Noemi ni hotela podrobno komentirati predvajanega videa. Pojasnila je le: "Jaz imam Mateja rada, vedno ga bom imela, ampak določene njegove provokacije mi niso všeč. Kot tudi ne to, da se ne moreva kot odrasla pogovoriti in rešiti stvari. Potem se tudi jaz raje umaknem."

Dobrodelni projekti Bara so vsem priklicali nasmeške na obraz. Foto: Bojan Puhek

Barovci v tem tednu dobrodelni

10 odstotkov prometa preteklega tedna bo šlo za projekt Podari malico, poleg tega sta ekipi zbirali še stvari za živali v zavetišču Gmajnice in hrano za Anino zvezdico. Na tej točki sta voditelja še pozvala, da lahko nocoj in jutri še vedno prinesete hrano ali stvari za živali na Kongresni trg 3, če želite tudi vi pomagati.

Del dobrodelnosti je tudi zbiranje zamaškov, kar bo trajalo tudi v naslednjih tednih, Gregor pa se je lotil še enega dobrodelnega projekta, in sicer želi izpeljati licitacijo dresov in rekvizite znanih slovenskih športnikov. Temu projektu so se posvetili tudi drugi fantje. Kristianov oče je tako prinesel barovcem dres košarkarske reprezentance iz leta 2014 s podpisi obeh bratov Dragić, Prepelića in drugih košarkarjev, ki so lani postali evropski prvaki. "Licitacija je načrtovana za 2. november v baru na Kongresnem trgu 3. Denar bo seveda šel dobrodelni organizaciji, ki jo bomo skupaj izbrali," je pojasnil Gregor.

Ta teden je zmagala bela ekipa

Zmage so bili beli zelo veseli. Za nagrado se bodo odpravili v vinsko klet v Goriška brda. Anja, vodja črne ekipe, pa je povedala, da ni razočarana zaradi poraza in da je bil zagotovo za promet odločilen petkov večer, ko so Tea, Sandi in Maruša pripravili štajerski žur in je bil lokal nabito poln. Kljub temu bodo v prihodnjem tednu črni delali z enako vnemo, je še povedala Anja.

V duhu dobrodelnega tedna ni tokrat nihče zapustil Bara. Foto: Bojan Puhek

Sledil velik šok za vse

Proti koncu oddaje v živo je kot običajno napočil trenutek, ko voditelja razkrijeta, koga ste gledalci prek glasovanja, ki je trajalo od srede, pustili v Baru in koga ste poslali domov. Več glasov je prejel Sandi, a razglasitvi rezultatov je sledilo nekaj, česar zagotovo ni nihče pričakoval. Voditelja sta povedala, da tokrat šova izjemoma ne zapušča nihče! "V duhu dobrodelnega tedna tudi ti, Noemi, ostajaš v Baru, a ker si prejela manj glasov, ostajaš nominirana. Torej boš prihodnjo soboto znova sedla na vroč stol. Sandi, ti pa boš namesto sebe izbral nekoga drugega, ki se bo z Noemi spopadel na vročem stolu," je nato malce spremenjena pravila prihodnjega tedna pojasnila Jasna.

