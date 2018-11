Katarina v solzah: Družina Kosem po kavarni še ob stanovanje #video

Barovka Katarina je izvedela novico, ki jo je zelo potrla. Njen oče in njena mama, nekdanja gospodarstvenica in političarka Andrijana Starina Kosem, sta po prodaji družinske kavarne še v fazi prodaje stanovanja, je v joku razložila Katarina. Med drugim ji je težko, ker v teh prelomnih časih staršem ne more stati ob strani.

Ko je Katarina klicala domov, da bi starše povabila na večerni dogodek v Bar, je izvedela, da bo njena družina po kavarni ostala še brez stanovanja. To se namreč že nekaj časa prodaja in zdaj se je našel kupec, je razložila.

Ob žalostni novici se je barovka Katarina zlomila. V joku je v spovednici med drugim povedala, da je to sicer grenko-sladka vest. Starši bodo namreč zaradi prodaje stanovanja lahko končno malo zadihali in se izvlekli iz finančnih težav, je pojasnjevala, a hkrati so bili vsi na stanovanje čustveno navezani, še posebej oče in mama.

A Katarini ni hudo le zato, ker se je morala njena družina odreči stanovanju, temveč tudi zato, ker je v teh prelomnih časih v šovu in ne more stati družini ob strani. Poleg tega se ni mogla posloviti ne od kavarne ne od stanovanja.

Delček tega, kar je Katarina iskreno razkrila v spovednici, si oglejte v videu spodaj.

