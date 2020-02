Justina Bieberja premagale solze: Rad bi pomagal Billie Eilish #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Popularni kanadski pevec Justin Bieber, ki je pravkar izdal novi album z naslovom Changes, je v enem od intervjujev komentiral uspeh svoje glasbene kolegice Billie Eilish. Kot je v solzah dejal Bieber, v Eilishevi vidi sebe, zato jo želi zaščititi pred vsemi zablodami, ki jih je storil kot vzhajajoča otroška zvezda.

Glasbeni zvezdnik Justin Bieber je v pogovoru za radijsko postajo Beats 1 promoviral svoj novi album Changes, ko je beseda nenadoma nanesla na letošnjo veliko zmagovalko podelitve grammyjev Billie Eilish.

Bieber: Vedno sem ji pripravljen pomagati

Kot je povedal Bieber, želi 18-letni Eilishevi pustiti proste roke, da dela, kar hoče, vendar pa ji je, če ga bo kdaj potrebovala, vedno pripravljen ponuditi pomoč. Glasbenika so nato zajele solze, nato pa je povedal, da pevko želi zaščititi pred vsemi negativnimi izkušnjami, ki jih je doživel, ko je odraščal.

Po poročanju spletnega tabloida TMZ se je Bieber v zadnjih letih boril tudi z depresijo, vzponi in padci v razmerjih in zlorabo prepovedanih drog, zaradi katere je bil tudi aretiran. Njegova izpoved je očitno ganila tudi Eilishevo, ki je del Bieberjevega intervjuja objavila na svojem profilu na Instagramu. K temu je dodala še svojo fotografijo, ki kaže, da je bila nekoč pevčeva oboževalka, in zapisala, da se "tok spreminja".

Billie Eilish je trenutno eno od najbolj vročih imen na ameriški glasbeni sceni. Na letošnji podelitvi grammyjev je domov odnesla pet nagrad, tudi za najboljši album, pesem in posnetek leta. Zadnji omenjeni nagradi ji je prinesla njena uspešnica Bad Guy, Eilisheva pa je posnela tudi pesem za nov film o Jamesu Bondu z naslovom No Time To Die.