Justin Bieber potrdil, da se bori s hudo boleznijo

Potem ko je spletni tabloid TMZ objavil, da Justin Bieber boleha za lymsko boreliozo, je pevec to na Instagramu potrdil tudi sam.

"Ljudje so govorili, da je Bieber videti grozno, da je narkoman ipd., niso pa vedeli, da so mi pred kratkim diagnosticirali lymsko boreliozo," je kanadski zvezdnik zapisal na Instagramu, "pa ne le to, imam resno obliko kronične mononukleoze, ki vpliva na mojo kožo, možganske funkcije, raven energije in splošno zdravje."

Ob tem je napovedal, da bomo več o njegovem zdravju izvedeli v dokumentarnem filmu, ki ga bo kmalu objavil na YouTubu. "Razkril bom, s čim vse sem se spopadal in to tudi premagal," je zapisal, "za mano je nekaj težkih let, a zdaj dobivam primerne terapije, ki mi bodo pomagale premagati to do zdaj neozdravljivo bolezen. Vrnil se bom boljši kot kadarkoli."

Preberite še: