Novoselci jezni na Gašperja: Naredil ni nič!

Ekipa novoselcev, ki si nadvse želi zmage, saj bi si s tem zagotovila obstoj v šovu, je besna na Gašperja. Prepričani so, da še vedno ne dela dovolj, da bi jim pomagal zmagati. Vse, kar počne, je to, da pametuje, sta si enotna Oksana in Vid.

Gašper, ki je v sobotni oddaji v živo dobil najmanj glasov, je s tem izpadel iz bitke za 50 tisoč evrov, a ostal v Baru druge priložnosti. To pomeni, da lahko pomaga ekipi novoselcev do zmage in s tem tudi sebi zagotovo vrnitev v bitko za glavno nagrado.

A nalog, ki so mu naložene in s katerimi naj bi pomagal ekipi novoselcev do zmage, po mnenju svojih sotekmovalcev ne opravlja dobro. Vid je celo prepričan, da se sploh ne potrudi in da pravzaprav ne naredi nič. Tudi Oksana je podobnega mnenja.

Delček njunega pogovora o Gašperju si oglejte spodaj.

Kako bo ekipa novoselcev rešila težave z njim? Se bodo z Gašperjem soočili ali ga bodo še naprej raje obrekovali za hrbtom? Preverite že nocoj, v novi epizodi Bara, ki bo na sporedu ob 22.30 na Planetu.

