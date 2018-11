Med barovci vedno bolj napeto

Zopet smo tik pred novo oddajo v živo, v kateri bomo kmalu izvedeli, kdo od barovcev zapušča tekmovanje in se vrača v ustaljeno domače okolje. Pretekli teden je ponudil s pestrim dogajanjem že takoj po tem, ko so Marušo poslali domov.

Nova pravila - stari proti novim

Emi je po izločitvi tekmovalcem povedal, da se bodo oblikovali v dve novi skupini. Prvo sestavljajo staroselci, barovci, ki so že od začetka v šovu, drugo pa prišleki preteklih dveh tednov – to so Gašper, Nika, Vid, Srečko in Oksana. Razlog? Emijevo razočaranje nad prihodki preteklih tednov. Skupini naj bi se torej borili za obstanek, člani tiste skupine, ki bo delala slabše, bodo od prvega do zadnjega morali zapustiti šov. Poleg tega jih je Emi presenetil še z novico, da bodo novi, ker so v manjšem številu, lahko zaposlili novega delavca in v svojo skupino povabili še enega tekmovalca.

Na vročih stolih spet štirje barovci

Tudi ta teden je menedžer Bara tekmovalcem povedal, da se bodo za svoj obstoj v šovu borili štirje. Na stol sta sedli osebi z največjim številom minusov, in osebi, ki sta ju določila tekmovalca na najvišjih stopničkah. Med glasovanjem je prišlo do nesporazumov, saj naj bi več tekmovalcev izdalo člane svoje skupine in se ne držalo dogovora. Zato danes na stolih sedijo Gašper, Nika, Kristijan in Matej.

Nesporazumi med barovci

Glasovanje je sprožilo val nesporazumov. Svojo bojno sekiro sta tako odkopali Tea in Katarina, saj so staroselci užaljeni, ker je Katarina, domnevno zaradi svojega brata Vida, stopila na stran prišlekov. Prav tako je naglas svoje mnenje izrazila Oksana, češ da naj bi svojo skupino izdal tudi Srečko.

Nagajivost je lepa čednost?

Naključje ali ne, na tapeti za draženje se je v tem tednu znašla Tea. Od popevanja z Vidom, otipavanja z Gašperjem, žgečkanja s Sandijem do posipavanja z moko na wc-ju – Tea kar ni in ni imela miru pred nagajivimi fanti. Je za takšno pozornost kriv njen odnos z Matejem?

Nič več skrivanja

Matej in Tea si brez zadržkov pred kamerami izkazujeta pozornost. Sramežljivost je skozi teden iz dneva v dan izginjala in vedno večkrat smo ju lahko zalotili pri crkljanju na kavču ali v postelji. Se bo odnos razvil v kaj več kot samo nedolžno ljubimkanje?

Napetosti pred izločitveno oddajo

Eni bolj drugi manj. Katarina si je večer pred oddajo v živo privoščila sprostitev in se na svoji rojstnodnevni zabavi podružila s prijatelji, podporniki in svojim fantom, Kristijan pa je zapadel v malce drugo smer. Zaradi občutka krivde, ker je naredil napako in točko tako rekoč podaril nasprotni ekipi, je pričel jokati in želel zapustiti šov. Kako se bo zagovarjal, bomo izvedeli kmalu v oddaji.

