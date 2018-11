Barovcem teče voda v grlo: Jim bo tovrstno skavtanje pomagalo? #video

Barovski novoselci skavtajo za novim sotekmovalcem, ki bi okrepil in povezal njihovo ekipo, pri čemer so se lotili novega pristopa.

Kljub nesoglasjem je včasih treba požreti ponos in stopiti skupaj za skupino, še posebej, ko nam voda že pošteno teče v grlo. To so zdaj ugotovili barovski novoselci. Potem ko je bil odziv ljudi, da se kot novi barovci pridružijo manjšinski ekipi, manjši, kot so sprva pričakovali tekmovalci, so se Vid, Gašper, Oksana, Nika in Srečko odločili za drugačen pristop.

Posneli so namreč prav poseben oglas, v katerem vabijo gledalce na razgovore. Kakšnega sotekmovalca in zaveznika hkrati si želijo in kakšne bodo njegove obveznosti, so razkrili v spodnjem videoposnetku.

